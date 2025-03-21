Sırra Kadem Basmıştı: Rahmetli Sakıp Sabancı’nın Eşi Türkan Sabancı Seneler Sonra İftar Yemeğinde Ortaya Çıktı
Sırra Kadem Basmıştı: Rahmetli Sakıp Sabancı’nın Eşi Türkan Sabancı Seneler Sonra İftar Yemeğinde Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/merh...
Adını iş dünyasına altın harflerle yazdıran Sakıp Sabancı ailenin en çalışkan isimlerinden biri olarak tanınıyordu. Vefatının ardından ise Sabancı ailesi magazinin en gözde isimlerinden biri olmuş, Sakıp Sabancı'nın torunları ise gündemden bir an olsun düşmemeye başlamıştı.
Sakıp Sabancı hayatını kaybettikten sonra eşi Türkan Sabancı ise kayıplara karışmıştı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Türkan Sabancı yıllar sonra, ortaya katıldığı bir iftar yemeğinde çıktı!
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Sakıp Sabancı, renkli ve enerjik kişiliğiyle tanınan, Türk iş dünyasının en sevilen isimlerinden biriydi.
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Türkiye'nin en zarif kadınlarından biri olan Türkan Sabancı ile Sakıp Sabancı'nın 47 yıl süren mutlu evliliğini ölüm sonlandırmıştı.
21 yaşındayken evlendiği Sakıp Sabancı ile ölüm onları ayırana dek omuz omuza olun Türkan Sabancı uzun süredir ortalıkta görünmüyordu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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