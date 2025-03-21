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Sırra Kadem Basmıştı: Rahmetli Sakıp Sabancı’nın Eşi Türkan Sabancı Seneler Sonra İftar Yemeğinde Ortaya Çıktı

Sırra Kadem Basmıştı: Rahmetli Sakıp Sabancı’nın Eşi Türkan Sabancı Seneler Sonra İftar Yemeğinde Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.03.2025 - 23:10

Adını iş dünyasına altın harflerle yazdıran Sakıp Sabancı ailenin en çalışkan isimlerinden biri olarak tanınıyordu. Vefatının ardından ise Sabancı ailesi magazinin en gözde isimlerinden biri olmuş, Sakıp Sabancı'nın torunları ise gündemden bir an olsun düşmemeye başlamıştı.

Sakıp Sabancı hayatını kaybettikten sonra eşi Türkan Sabancı ise kayıplara karışmıştı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Türkan Sabancı yıllar sonra, ortaya katıldığı bir iftar yemeğinde çıktı!

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/merh...
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Sakıp Sabancı, renkli ve enerjik kişiliğiyle tanınan, Türk iş dünyasının en sevilen isimlerinden biriydi.

Sakıp Sabancı, renkli ve enerjik kişiliğiyle tanınan, Türk iş dünyasının en sevilen isimlerinden biriydi.

Sadece başarılı bir iş adamı olmasından dolayı değil, aynı zamanda tevazusu, samimiyeti ve insan sevgisiyle de hafızalarda yer eden Sakıp Sabancı vefatının ardından da övgüyle anılmaya devam ediliyor.

21 yıl önce hayata veda eden Sakıp Sabancı, geride sadece iş dünyasındaki unutulmaz etkilerini bırakmamış, aynı zamanda onu özlemle anan bir aile, dostlar ve milyonlarca seven de bırakmıştı.

Türkiye'nin en zarif kadınlarından biri olan Türkan Sabancı ile Sakıp Sabancı'nın 47 yıl süren mutlu evliliğini ölüm sonlandırmıştı.

Türkiye'nin en zarif kadınlarından biri olan Türkan Sabancı ile Sakıp Sabancı'nın 47 yıl süren mutlu evliliğini ölüm sonlandırmıştı.

2004 senesinde kaybetti Sakıp Sabancı'nın hem eşi hem de dostu olan Türkan Sabancı bu evlilikten Metin, Dilek ve Sevil adında üç çocuğunu kucağına almıştı.

Hem özel hayatları hem de iş dünyasındaki varlıklarıyla adlarından bahsettirmeyi sürdüren ikilinin seveni de çoktu.

Sakıp Sabancı’nın arkasında bıraktığı miras sadece ailesiyle sınırlı kalmamış, iş dünyasında ve cemiyet hayatında da geniş bir çevreye yayılmıştı..

21 yaşındayken evlendiği Sakıp Sabancı ile ölüm onları ayırana dek omuz omuza olun Türkan Sabancı uzun süredir ortalıkta görünmüyordu.

21 yaşındayken evlendiği Sakıp Sabancı ile ölüm onları ayırana dek omuz omuza olun Türkan Sabancı uzun süredir ortalıkta görünmüyordu.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Türkan Sabancı, uzun bir aranın ardından geçtiğimiz gün sosyetenin tanınmış isimlerinden Buket Taşdelen’in iftar davetine katıldı. Sosyal medyada da Esin Demirören'in, Türkan Hanım ile birlikte çekilen karesini paylaşması, son hali merak edilen ismin ortaya çıkmasına neden oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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