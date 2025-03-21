Sırra Kadem Basmıştı: Rahmetli Sakıp Sabancı’nın Eşi Türkan Sabancı Seneler Sonra İftar Yemeğinde Ortaya Çıktı

Adını iş dünyasına altın harflerle yazdıran Sakıp Sabancı ailenin en çalışkan isimlerinden biri olarak tanınıyordu. Vefatının ardından ise Sabancı ailesi magazinin en gözde isimlerinden biri olmuş, Sakıp Sabancı'nın torunları ise gündemden bir an olsun düşmemeye başlamıştı.

Sakıp Sabancı hayatını kaybettikten sonra eşi Türkan Sabancı ise kayıplara karışmıştı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Türkan Sabancı yıllar sonra, ortaya katıldığı bir iftar yemeğinde çıktı!