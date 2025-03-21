Farah Zeynep Abdullah "Gençliğe Hitabe" Çıkışıyla Sessizliğini Bozdu
Farah Zeynep Abdullah "Gençliğe Hitabe" Çıkışıyla Sessizliğini Bozdu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinin ardından gözaltına alınması Türkiye’nin dört bir yanında büyük yankı uyandırdı. Kararın ardından sokaklar dolup taştı, hem büyükşehirlerde hem üniversite kampüslerinde binlerce kişi protesto gösterilerine katıldı.
Sosyal medyada da adeta bir dayanışma zinciri oluştu. Ünlü isimler tek tek açıklamalar yaparak yaşananlara tepki gösterdi.
Bu isimlerden biri olan Farah Zeynep Abdullah’ın ilk gün sessiz kalması dikkat çekse de, daha sonra yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının önce iptal edilmesi, ardından da gözaltına alınması Türkiye’nin siyasi gündemini bir anda alevlendirdi.
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Saraçhane’de toplanan kalabalık Taksim’e yürümek isteyince polis müdahalesiyle karşılaştı.
Yalnızca İstanbul değil, Ankara, İzmir ve daha birçok ilde de protestolar gerçekleşti.
Bu süreçte sosyal medya da oldukça hareketli. Ünlü isimler İmamoğlu’na destek için peş peşe paylaşımlar yaptı.
Özellikle Twitter ve Instagram’da neden paylaşım yapmadığına dair yorumlar artınca, Abdullah bir kullanıcının küçümseyici paylaşımına verdiği yanıtla sessizliğini bozdu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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