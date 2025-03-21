Farah Zeynep Abdullah "Gençliğe Hitabe" Çıkışıyla Sessizliğini Bozdu

Ankara’da ODTÜ öğrencileri kampüs içerisinde eylem yaptı ve Kızılay’a yürümek istedi ancak polis izin vermedi. Çıkan arbedede gruptan atılan bir taşın bir polis memurunun başına isabet ettiği bildirildi.

İzmir’de ise Alsancak Kıbrıs Şehitler Caddesi’nde toplanan kalabalık zaman zaman gerginliğe neden oldu. Hacettepe, ODTÜ gibi üniversitelerde öğrenci protestoları hala devam ediyor. Galatasaray Üniversitesi öğrencileri de Çırağan Caddesi üzerinden yürüyerek Beşiktaş Meydanı’na ulaştı ve basın açıklaması yaptı.

Ancak yürüyüşü sürdürmek isteyen kalabalığa polis müsaade etmedi.