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Farah Zeynep Abdullah "Gençliğe Hitabe" Çıkışıyla Sessizliğini Bozdu

Farah Zeynep Abdullah "Gençliğe Hitabe" Çıkışıyla Sessizliğini Bozdu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.03.2025 - 14:58

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinin ardından gözaltına alınması Türkiye’nin dört bir yanında büyük yankı uyandırdı. Kararın ardından sokaklar dolup taştı, hem büyükşehirlerde hem üniversite kampüslerinde binlerce kişi protesto gösterilerine katıldı. 

Sosyal medyada da adeta bir dayanışma zinciri oluştu. Ünlü isimler tek tek açıklamalar yaparak yaşananlara tepki gösterdi. 

Bu isimlerden biri olan Farah Zeynep Abdullah’ın ilk gün sessiz kalması dikkat çekse de, daha sonra yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının önce iptal edilmesi, ardından da gözaltına alınması Türkiye’nin siyasi gündemini bir anda alevlendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının önce iptal edilmesi, ardından da gözaltına alınması Türkiye’nin siyasi gündemini bir anda alevlendirdi.

Konuya ilişkin CHP’nin yaptığı “sokağa çıkın” çağrısına yüz binlerce kişi yanıt verdi. Özellikle İstanbul Saraçhane’de toplanan kalabalık, gece geç saatlere kadar meydanı terk etmedi. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Evet, sokak çağrısı yapıyorum” sözleri de tartışmaların merkezine yerleşti.

Saraçhane’de toplanan kalabalık Taksim’e yürümek isteyince polis müdahalesiyle karşılaştı.

Saraçhane’de toplanan kalabalık Taksim’e yürümek isteyince polis müdahalesiyle karşılaştı.

Bozdoğan Kemeri civarında yaşanan arbede gece boyu sürdü. Polis, kalabalığı dağıtmak için gaz kullanınca bazı gruplar etkilenerek belediye binasına sığınmak istedi. 

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik megafonla müdahale ederek grubu sakinleştirmeye çalıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre Saraçhane’deki olaylarda 16 polis yaralandı.

Yalnızca İstanbul değil, Ankara, İzmir ve daha birçok ilde de protestolar gerçekleşti.

Yalnızca İstanbul değil, Ankara, İzmir ve daha birçok ilde de protestolar gerçekleşti.

Ankara’da ODTÜ öğrencileri kampüs içerisinde eylem yaptı ve Kızılay’a yürümek istedi ancak polis izin vermedi. Çıkan arbedede gruptan atılan bir taşın bir polis memurunun başına isabet ettiği bildirildi. 

İzmir’de ise Alsancak Kıbrıs Şehitler Caddesi’nde toplanan kalabalık zaman zaman gerginliğe neden oldu. Hacettepe, ODTÜ gibi üniversitelerde öğrenci protestoları hala devam ediyor. Galatasaray Üniversitesi öğrencileri de Çırağan Caddesi üzerinden yürüyerek Beşiktaş Meydanı’na ulaştı ve basın açıklaması yaptı. 

Ancak yürüyüşü sürdürmek isteyen kalabalığa polis müsaade etmedi.

Bu süreçte sosyal medya da oldukça hareketli. Ünlü isimler İmamoğlu’na destek için peş peşe paylaşımlar yaptı.

Bu süreçte sosyal medya da oldukça hareketli. Ünlü isimler İmamoğlu’na destek için peş peşe paylaşımlar yaptı.

Şahan Gökbakar, Serkay Tütüncü, Ezhel, Pınar Altuğ, Hayko Cepkin, Müjde Uzman, Mabel Matiz, Berfu Yenenler, Pınar Sabancı, Şebnem Bozoklu, Oğuzhan Uğur, Atilla Taş, Levent Gültekin, Nevşin Mengü gibi pek çok tanınmış isim bu süreçte sesini yükseltenler arasında yer aldı. 

İzzet Çapa’dan Ebrar Karakurt’a kadar birçok kişi doğrudan ya da dolaylı yoldan tepkilerini dile getirdi.

Ancak gözlerin çevrildiği isimlerden biri ise Farah Zeynep Abdullah’tı. Sosyal medyada aktifliğiyle bilinen Abdullah’ın sessizliği takipçileri tarafından hemen fark edildi.

Özellikle Twitter ve Instagram’da neden paylaşım yapmadığına dair yorumlar artınca, Abdullah bir kullanıcının küçümseyici paylaşımına verdiği yanıtla sessizliğini bozdu.

Özellikle Twitter ve Instagram’da neden paylaşım yapmadığına dair yorumlar artınca, Abdullah bir kullanıcının küçümseyici paylaşımına verdiği yanıtla sessizliğini bozdu.

Bir kullanıcı, eylem yapan üniversiteliler için “Siz kimsiniz ki ülkeyi kurtaracaksınız? Kıytırık bir üniversitede okuyup kendilerini kurtarıcı zannediyorlar. 

Yürü git otur dersini çalış, böyle şeylere küçük aklını yorma” yazınca, Farah Zeynep Abdullah’tan net bir cevap geldi: “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi'ni okursan görürsün kim olduklarını.”

Ünlü oyuncunun bu yanıtına yorumlar da gecikmedi. İşte gelen yorumlardan bazıları:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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