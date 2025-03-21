Dinlediğiniz Anda Kalkın Gidiyoruz Dedirtecek Biri: Xavier Rudd
Dinlediğiniz Anda Kalkın Gidiyoruz Dedirtecek Biri: Xavier Rudd
Dinlediğiniz anda ruhunuzda ve içinizdekileri ortaya çıkartacak bir ses var. İşte karşınızda Xavier Rudd! Dinledikçe iyice keyif alacağınıza emin olduğumuz şarkılarla dolu bu listeyi keşfe hazırsanız takın kulaklıkları!
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1. Follow The Sun
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2. Spirit Bird
3. We Deserve To Dream
4. Stoney Creek
5. Follow the Sun
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6. Road Trippin'
7. Storm Boy
8. Walk Away
9. Let Me Be
10. Come Let Go
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11. I Am Eagle
12. Ball And Chain
13. Soften The Blow
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