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Dinlediğiniz Anda Kalkın Gidiyoruz Dedirtecek Biri: Xavier Rudd

etiket Dinlediğiniz Anda Kalkın Gidiyoruz Dedirtecek Biri: Xavier Rudd

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.03.2025 - 01:18

Dinlediğiniz anda ruhunuzda ve içinizdekileri ortaya çıkartacak bir ses var. İşte karşınızda Xavier Rudd! Dinledikçe iyice keyif alacağınıza emin olduğumuz şarkılarla dolu bu listeyi keşfe hazırsanız takın kulaklıkları!

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1. Follow The Sun

2. Spirit Bird

3. We Deserve To Dream

4. Stoney Creek

5. Follow the Sun

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6. Road Trippin'

7. Storm Boy

8. Walk Away

9. Let Me Be

10. Come Let Go

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11. I Am Eagle

12. Ball And Chain

13. Soften The Blow

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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