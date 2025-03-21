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Seçtiğin Şarkılara Göre Sen Aslında Nerelisin?

etiket Seçtiğin Şarkılara Göre Sen Aslında Nerelisin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
22.03.2025 - 01:19

Dinlediğin şarkıların, senin aslında nereli olduğunu belli ettiğini söylesek bize inanır mıydın?

İnanmasan bile artık çok geç, çünkü biz bunun için bir test hazırladık ve aslında nereli olduğunu bulacağız!

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1. Öncelikle dinlemeyi tercih ettiğin müzik türünü öğrenelim!

2. Şöyle eğlenceli bir şarkı açmanı istesek aklına ilk kim gelir?

3. Biraz dertliyiz bu gece...Hangisini dinlersin?

4. Peki uzun bir araba yolculuğunda olmazsa olmaz dediğin şarkı hangisi?

5. Kimi dinlemeyi daha çok seviyorsun?

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6. Peki burada?

7. En sevdiğin düet kime ait?

7. En sevdiğin düet kime ait?

8. Yabancı bir aşk şarkısı seçmeni istesek?

9. Son olarak bir şarkı seç bakalım!

Ankara!

Ankara!

Sivas!

Sivas!

Eskişehir!

Eskişehir!

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Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
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