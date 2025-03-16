Hangi Aşk Şarkısı Seni Anlatıyor?
Hangi Aşk Şarkısı Seni Anlatıyor?
Aşk, herkes için başka bir şeyi ifade eder. En çok da şarkıların sözlerinde duyarız aşkın gücünü... Sen aşkını hangi aşk şarkısı gibi yaşıyorsun, merak ediyorsan testi cevaplaman yeterli!
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Şu an aşk ile ilgili bir şarkı seçecek olsan, teması nasıl olurdu?
3. Aşık olduğun kişiyi şu an karşında görsen tepkin ne olurdu?
4. Bir aşk şarkısı yazacak olsan ilk cümlesi ne olurdu?
5. Sence aşkın rengi hangisidir?
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6. Sen bir aşk şarkısı olsaydın, ritmin nasıl olurdu?
7. Film izlerken aşk sahnesi çıktığında tepkin ne olurdu?
8. Sevdiğin kişi seni görmezden gelse tepkin ne oluurdu?
Özdemir Erdoğan - Bana Ellerini Ver
Fikret Kızılok - Bu Kalp Seni Unutur mu?
Mazhar Alanson - Yandım
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