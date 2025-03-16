Maalesef ki sen aşkın acı yüzüyle karşılaşmışsın! Bir zamanlar güzel anlar paylaştığın kişi artık seninle ve değil bu sana oldukça acı veriyor. Buna rağmen hala ondan vazgeçemiyorsun ve dinlediğin her acılı şarkı sana onu hatırlatıyor. Zamanla iyileşeceksin, biraz daha sabır...