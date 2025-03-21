Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Paylaşım: "Size Güveniyorum!"

Gözaltında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah kreş açtığı için hakkında soruşturma açıldığını söylemişti. İmamoğlu az evvel yeni bir paylaşım yaparak 'Size güveniyorum, bu günler de geçecek' dedi. O paylaşıma ait detaylar şöyle 👇