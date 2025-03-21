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Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Paylaşım: "Size Güveniyorum!"

Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Paylaşım: "Size Güveniyorum!"

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
21.03.2025 - 16:06

Gözaltında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah kreş açtığı için hakkında soruşturma açıldığını söylemişti. İmamoğlu az evvel yeni bir paylaşım yaparak 'Size güveniyorum, bu günler de geçecek' dedi. O paylaşıma ait detaylar şöyle 👇

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Özgür Özel, dün Saraçhane'de yapılan eylemin ardından bugün tüm Türkiye'yi Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto için sokaklara davet etti.

Özgür Özel, dün Saraçhane'de yapılan eylemin ardından bugün tüm Türkiye'yi Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto için sokaklara davet etti.

Özgür Özel şu ifadeleri kullanmıştı:

'Dün akşam yaptığım çağrıyı bugün tekrar ediyorum. Sesimi duyan herkes, Ekrem Başkanı seven herkes, Murat Başkanı seven herkes, demokrasiyi seven, ülkesini seven herkesi bu akşam 81 ilde il başkanlarımızın, 21 ilde il belediye başkanlarımızın, 14 büyükşehirde büyükşehir belediye başkanlarımızın katılacağı, hepimizin sokaklara, meydanlara döküleceği şekilde sokağa ve meydana davet ediyorum.'

Gözaltında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şu saatlerde ifade vermeye başladı.

Gözaltında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şu saatlerde ifade vermeye başladı.

İmamoğlu bu sabah yaptığı paylaşımda ' 'Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış' şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Ekrem İmamoğlu, az evvel yaptığı sosyal medya paylaşımında ise bir video yayınlayarak "Size güveniyorum. Bu günler geçecek" dedi. O paylaşım şöyle 👇

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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