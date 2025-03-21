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İstanbul'da Hangi Yollar Trafiğe Kapatıldı? İşte Trafiğe Kapatılan Yollar ve Alternatif Güzergahlar

İstanbul'da Hangi Yollar Trafiğe Kapatıldı? İşte Trafiğe Kapatılan Yollar ve Alternatif Güzergahlar

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.03.2025 - 16:12

İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuru ile 19 Mart 2025 tarihinde alınan tedbirlere ek olarak bazı yollar trafiğe kapatıldı. Bugünden itibaren trafiğe kapatılan yolların 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00'e kadar araçlara kapalı olacağı duyuruldu. Duyuru da vatandaşların kullanabileceği alternatif güzergahlara da yer verildi. Peki, İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? Trafiğe kapalı yollara alternatif güzergahlar hangileri? 

İşte, detaylar...

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İstanbul Valiliği'nce 19 - 23 Mart tarihleri için alınan tedbir kararlarına ek olarak bazı sokak ve caddeler trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nce 19 - 23 Mart tarihleri için alınan tedbir kararlarına ek olarak bazı sokak ve caddeler trafiğe kapatıldı.

Valilik kararı ile 4 gün süreyle toplantı, gösteri ve basın açıklamalarına da yasak getirilmiş, karar ise 

'Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 – 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır.' ifadeleri ile kamuoyuna duyurulmuştu.İstanbul Valiliği, 19.03.2025 tarihinden alınan kararlara ek olarak bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu. 👇

İstanbul'da Bugün Hangi Yollar Trafiğe Kapalı?

İstanbul'da Bugün Hangi Yollar Trafiğe Kapalı?

T.C. İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce yapılan Basın Açıklaması'nca 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00 ila 22 Mart 2025 Cumartesi günü saat 14.00 arası araç trafiğine kapatılacak yollar, cadde ve sokaklar duyuruldu. İstanbul'da bugün trafiğe kapatılan yollar: 

  • 1. Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

  • 2. Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

  • 3. 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

  • 4. Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

  • 5. Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

  • 6. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

  • 7. Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

  • 8. Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

  • 9. Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

  • 10. Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

  • 11. Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

  • 12. Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar olarak belirlendi.

İstanbul'da Bugün Trafiğe Kapatılan Yollara Alternatif Yollar Hangileridir?

İstanbul'da Bugün Trafiğe Kapatılan Yollara Alternatif Yollar Hangileridir?

  • 1. 10.Yıl Caddesi

  • 2. Namık Kemal Caddesi

  • 3. Sahil Kennedy Caddesi

  • 4. E-5 D100 Karayolu, bugün trafiğe kapatıldığı ve 22 Mart 2025 saat 14.00'e kadar kapalı olacağı duyurulan yollara alternatif olarak belirlendi.

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İşte, 19 Mart'ta Alınan Tedbir Kararları 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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