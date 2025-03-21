İstanbul'da Hangi Yollar Trafiğe Kapatıldı? İşte Trafiğe Kapatılan Yollar ve Alternatif Güzergahlar
İstanbul'da Hangi Yollar Trafiğe Kapatıldı? İşte Trafiğe Kapatılan Yollar ve Alternatif Güzergahlar
İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuru ile 19 Mart 2025 tarihinde alınan tedbirlere ek olarak bazı yollar trafiğe kapatıldı. Bugünden itibaren trafiğe kapatılan yolların 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00'e kadar araçlara kapalı olacağı duyuruldu. Duyuru da vatandaşların kullanabileceği alternatif güzergahlara da yer verildi. Peki, İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? Trafiğe kapalı yollara alternatif güzergahlar hangileri?
İşte, detaylar...
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İstanbul Valiliği'nce 19 - 23 Mart tarihleri için alınan tedbir kararlarına ek olarak bazı sokak ve caddeler trafiğe kapatıldı.
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İstanbul'da Bugün Hangi Yollar Trafiğe Kapalı?
İstanbul'da Bugün Trafiğe Kapatılan Yollara Alternatif Yollar Hangileridir?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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