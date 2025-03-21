İstanbul'da Hangi Yollar Trafiğe Kapatıldı? İşte Trafiğe Kapatılan Yollar ve Alternatif Güzergahlar

İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuru ile 19 Mart 2025 tarihinde alınan tedbirlere ek olarak bazı yollar trafiğe kapatıldı. Bugünden itibaren trafiğe kapatılan yolların 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00'e kadar araçlara kapalı olacağı duyuruldu. Duyuru da vatandaşların kullanabileceği alternatif güzergahlara da yer verildi. Peki, İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? Trafiğe kapalı yollara alternatif güzergahlar hangileri?

İşte, detaylar...