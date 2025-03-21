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21 Mart Ekinoksu Nedir? İlkbahar Ekinoksunun Özellikleri Nelerdir ve Nasıl Oluşur?

21 Mart Ekinoksu Nedir? İlkbahar Ekinoksunun Özellikleri Nelerdir ve Nasıl Oluşur?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.03.2025 - 14:39

Kışın sonu baharın habercisi 21 Mart Ekinoksu! Kuzey Yarım Küre'de baharı ve doğanın uyanışını beraberinde getiren Ekinoks, aynı zamanda gün-tün eşitliği olarak da bilinir. Gece ile gündüzün eşitlendiği bu tarihte hayatımızda yeni bir mevsim ve heyecan verici değişimlerden söz etmek mümkündür. Peki 21 Mart Ekinoksu nedir? Ekinoksun özellikleri nelerdir? Ekinoks nasıl oluşur?

İşte, 21 Mart İlkbahar Ekinoksu hakkında merak edilenler...

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21 Mart Ekinoksu (Gün-Tün Eşitliği) Nedir?

21 Mart Ekinoksu (Gün-Tün Eşitliği) Nedir?

21 Mart İlkbahar Ekinoksu’nda güneş ışınları ekvatora dik açı (90 derece) ile gelir. Ekinoks, kelime anlam olarak gün ve tünün (gecenin) eşit olması anlamına gelir. Bu olayla birlikte gece ve gündüz birbirine eşitlenir, hem Kuzey hem Güney Kutbu aynı anda gün doğumu hattına girer.

 21 Mart Ekinoksunun Özellikleri 

  • Gün ışığı, her iki yarım küre arasında eşit olarak paylaşılır.

  • 21 Mart İlkbahar Ekinoksu ile birlikte Güney Yarım Küre’de geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar. 

  • Kuzey Yarım Küre’de ise gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar. Böylece gün ışığı, her iki yarım küre arasında eşit olarak paylaşılır.

  • Ekinoks, Kuzey Yarım Küre’de ilkbaharın, Güney Yarım Küre’de ise sonbaharın habercisidir. 

  • İklimin değiştiği bu tarihte baharın gelişiyle birlikte doğa canlanır ve ağaçlar çiçek açar. 

  • Binlerce yıllık tarih de 21 Mart'ta hayat bulur, 'Bahar Bahramı' olarak bilinen Nevruz Bayramı, için pek çok farklı kültürde kutlamalar başlar.

Ekinoks Nasıl Oluşur?

Ekinoks Nasıl Oluşur?

İşte 21 Mart İlkbahar Ekinoksu: 

  • Mart ekinoksu, Dünya'nın mevsim döngüsünün dört ana dönüm noktasından birini işaret ediyor.

  • Bu yıllık değişimleri gözlemliyoruz, çünkü normalde bildiğiniz gibi gezegen kendi ekseni üzerinde eğiktir. Böylece yılın çoğu için bir yarım küre veya diğeri güneşe daha yakındır ve daha uzun günler yaşar. 

  • Ancak bu eğim diğer zamanlar ekinoksları yok eder, Mart ve Eylül aylarında kaybolur ve gezegenin her iki yarısı da gündüz ve geceleri eşit miktarda alır.

  • Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar.

  • Sonrasında ise ülkemizin de içinde olduğu bu yarım kürede 23 Eylül'e kadar sıcaklar hakim olur.

  • Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür.

  • Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

Gün Dönümü ve Ekinoks Tarihleri

  • 21 Mart Ekinoks: Gece ile gündüzün eşitlendiği bu tarih Kuzey Yarım Küre'de ilkbaharın habercisidir. Güney Yarım Küre'de ise sonbaharı müjdeler. 

  • 21 Haziran Yaz Gün Dönümü: Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesi yaşanır gün dönümünde. 

  • 23 Eylül Ekinoks: 21 Mart'ın ardından gece ve gündüz yeniden eşitlenir bu tarihte. Ancak bu kez Kuzey Yarım Küre'de yaz biter sonbahar başlar. Güney Yarım Küre'de ise ilkbahar başlar. 

  • 21 Aralık Kış Gün Dönümü: Yılın en uzun gecesi ve en kısa gündüzü yaşanır kış gün dönümünde.

21 Mart Ekinoksu ve Astroloji

21 Mart Ekinoksu ve Astroloji

Astrolojik anlamda yeni bir yıl başlıyor... Koç burcu döneminin başladığı 21 Mart Ekinoksu ile birlikte cesaret ortaya çıkar. Güneç'in Koç burcuna girmesi aynı zamanda enerji, yenilik ve hareketi de beraberinde getirir. 

Dürtüsel bir burç olan Koç'un ektisiyle heveslerinize kapılarak harekete geçebileceğiniz ilkbahar ekinoksundan gücünüzü alarak hayatınızda köklü değişiklikler de yapabilirsiniz. Güzel bir gelecek için Nevruz gelenekleriyle inançlarınızı da bir araya getirebilirsiniz. 

Kötü ruhlardan arınmak için tütsü, arınmak ve yenilenmek için ise ateşten atlamak ya da suya girmek iyi birer fikir olabilir. Bu süreçte dilekler dilemeye, dualar etmeye ve bolluk-berekete de odaklanmaya çalışın. Sofranızda sohbet, kalbinizde olumlu düşünceler ve içinizde dinamizmi harekete geçirin.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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