21 Mart Ekinoksu Nedir? İlkbahar Ekinoksunun Özellikleri Nelerdir ve Nasıl Oluşur?

İşte 21 Mart İlkbahar Ekinoksu:

Mart ekinoksu, Dünya'nın mevsim döngüsünün dört ana dönüm noktasından birini işaret ediyor.

Bu yıllık değişimleri gözlemliyoruz, çünkü normalde bildiğiniz gibi gezegen kendi ekseni üzerinde eğiktir. Böylece yılın çoğu için bir yarım küre veya diğeri güneşe daha yakındır ve daha uzun günler yaşar.

Ancak bu eğim diğer zamanlar ekinoksları yok eder, Mart ve Eylül aylarında kaybolur ve gezegenin her iki yarısı da gündüz ve geceleri eşit miktarda alır.

Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar.

Sonrasında ise ülkemizin de içinde olduğu bu yarım kürede 23 Eylül'e kadar sıcaklar hakim olur.

Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür.