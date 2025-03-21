21 Mart Ekinoksu Nedir? İlkbahar Ekinoksunun Özellikleri Nelerdir ve Nasıl Oluşur?
21 Mart Ekinoksu Nedir? İlkbahar Ekinoksunun Özellikleri Nelerdir ve Nasıl Oluşur?
Kışın sonu baharın habercisi 21 Mart Ekinoksu! Kuzey Yarım Küre'de baharı ve doğanın uyanışını beraberinde getiren Ekinoks, aynı zamanda gün-tün eşitliği olarak da bilinir. Gece ile gündüzün eşitlendiği bu tarihte hayatımızda yeni bir mevsim ve heyecan verici değişimlerden söz etmek mümkündür. Peki 21 Mart Ekinoksu nedir? Ekinoksun özellikleri nelerdir? Ekinoks nasıl oluşur?
İşte, 21 Mart İlkbahar Ekinoksu hakkında merak edilenler...
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21 Mart Ekinoksu (Gün-Tün Eşitliği) Nedir?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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