Ali Mahir Başarır Şişli Halkını Belediye Binasına Çağırdı: Vatandaşlar Kayyuma Tepki İçin Toplandı

İçişleri Bakanlığı, “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Beylikdüzü ve İBB için başkanvekili seçimi tarihi belirlenirken, Şişli Belediyesi’ne kayyum atandı. Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, belediye başkanlığı görevine getirildi.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Şişli Belediyesi önünde toplanan kalabalığa seslenerek halkı belediyeye sahip çıkmaya çağırdı.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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Vatandaşlara seslenen Başarır, şu ifadeleri kullandı:
"O yüzden burayı terk etmiyoruz. Şişli halkını buraya çağırıyorum. Gelin demokrasiye iradeye seçtiğini belediye başkanına sahip çıkın."
Şişli halkı kayyuma tepki için toplanmaya başladı👇📹
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hiç birşey değişmeyecek bunlarda unutulup gidecek 😞