Ali Mahir Başarır Şişli Halkını Belediye Binasına Çağırdı: Vatandaşlar Kayyuma Tepki İçin Toplandı

'Kaymakam'a sesleniyorum. Sen yıllar önce kaymakamlık sınavına girdin kaymakam oldun. Emrah Şahan'da 31 martta bir sınava girdi. O sınavda da yüzde 66 oy aldı. O yüzden yüzde 66 oy alan bir belediye başkanının koltuğuna oturma sana bir şey olursa günün birinde senin de hakkını savunmazsam bana yazıklar olsun.'