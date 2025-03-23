‘Şef Gibi’ Pişirmenin İncelikleri: İşin Sırrı Malzemede mi yoksa Teknikte mi Anlatıyoruz!

Malzeme ve teknik çok önemli elbette ama doğru ekipman kullanmak da bir o kadar önemli. İyi şefler tabii ki de mutfaktaki ekipmanlarına çok önem veriyorlar. Yemek yaparken doğru tava ve tencere kullandığınızda hem yemeğiniz lezzetleniyor hem de daha kolay yemek yapabiliyorsunuz.