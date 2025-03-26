Daha Sağlıklı Bir Hayat İçin Mutfağında Bulundurman Gereken 12 Süper Gıda
Daha Sağlıklı Bir Hayat İçin Mutfağında Bulundurman Gereken 12 Süper Gıda
Günlük beslenmene ekleyeceğin bazı süper gıdalar, hem bağışıklığını güçlendirir hem de enerjini zirveye çıkarır. Üstelik bunun için saatlerce diyet listelerine gömülmene de gerek yok! İşte mutfağında mutlaka yer açman gereken, vitamin ve mineral deposu 12 süper gıda!
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1. Avokado
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2. Zerdeçal
3. Chia tohumu
4. Badem
5. Kefir
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6. Brokoli
7. Yeşil çay
8. Yulaf
9. Sarımsak
10. Ham kakao
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11. Kinoa tohumu
12. Yaban mersini
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