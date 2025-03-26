Daha Sağlıklı Bir Hayat İçin Mutfağında Bulundurman Gereken 12 Süper Gıda

Kendisi küçük ama etkisi büyük olan yaban mersini, yüksek antioksidan içeriği sayesinde hücreleri serbest radikallerin zararlarından korur, hafızayı güçlendirir ve bağışıklık sistemini destekler. Ayrıca düşük kalorili olduğu için tatlı ihtiyacını bastıran bu süper gıdayı kahvaltılık gevreklerin içine ekleyebilir, smoothie yapabilir ya da sade bir şekilde tüketebilirsin.