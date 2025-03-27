Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pesto Soslu Somon ve Bebek Patates Nasıl Yapılır?
Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pesto Soslu Somon ve Bebek Patates Nasıl Yapılır?
Deniz ürünlerini sevenler için sağlıklı ve pratik bir tarifle geldik! Hem hafif hem de besleyici olan bu tarifi denemek için hemen mutfağa geçmek isteyeceksiniz... 🥰
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Airfryer'da Pesto Soslu Somon ve Bebek Patates Nasıl Yapılır?
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