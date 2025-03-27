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Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pesto Soslu Somon ve Bebek Patates Nasıl Yapılır?

etiket Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pesto Soslu Somon ve Bebek Patates Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
27.03.2025 - 19:31

Deniz ürünlerini sevenler için sağlıklı ve pratik bir tarifle geldik! Hem hafif hem de besleyici olan bu tarifi denemek için hemen mutfağa geçmek isteyeceksiniz... 🥰

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Airfryer'da Pesto Soslu Somon ve Bebek Patates Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Pesto Soslu Somon ve Bebek Patates Nasıl Yapılır?

Pesto Soslu Somon 

  • 2 YK pesto

  • 1 limonun suyu

  • 2 limon dilimi

  • Tuz

  • 1 YK zeytinyağı

  • 2 adet somon

1. Sos için gerekli malzemeleri karıştırın. Somonların üzerini kaplayın. Balık ayarında pişirin.,

Bebek Patates

  • 250 gram bebek patates

  • 3 YK zeytinyağı

  • Tuz

  • Karabiber

  • Susam

1. Patatesleri dörde kesin ve malzemeler ile karıştırın. Patates ayarında pişirin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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