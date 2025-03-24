İlişkilerinde Hangi Romantik Klişeyi Yaşıyorsun?

Sizin ilişkiniz tam bir duygusal iniş çıkışlar denizi! Her şey derin bir bağ ile başlıyor ve tutku dolu bir şekilde devam ediyor. Bazen bu yoğunluk seni yoruyor ama bu sizin ilişkinizi özel kılan şey. Bu kadar derin bağlar kurabilmek herkesin harcı değil. Yine de arada bir duygusal yüklerden kurtulup biraz hafiflik katmayı unutma.