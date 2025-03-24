İlişkilerinde Hangi Romantik Klişeyi Yaşıyorsun?
İlişkilerinde Hangi Romantik Klişeyi Yaşıyorsun?
Herkesin ilişkilerinde az çok romantik bir klişe yaşadığı kesin! Peki, senin aşk hayatındaki klişe hangisi?
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. İlk buluşmada genelde ne yapmayı tercih edersiniz?
3. Partnerinin yaptığı en romantik şey neydi?
4. Aşk filmleri hakkında ne düşünüyorsun?
5. Seni mutlu eden küçük bir detay seçer misin?
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6. Klişe romantik sahnelerle ilgili düşüncen nedir?
7. Peki ayrılık senin için ne ifade ediyor?
8. Partnerinin seni en mutlu ettiği anı nasıl tanımlarsın?
Tam bir romantik film kahramanısın!
Romantik komedi çiftisiniz!
Tutkulu ve duygusal bir hikayenin içindesiniz!
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