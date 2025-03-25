onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Özgür Özel Silivri Cezaevi’nde Ekrem İmamoğlu’nu Ziyaret Etti

Özgür Özel Silivri Cezaevi’nde Ekrem İmamoğlu’nu Ziyaret Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.03.2025 - 12:26 Son Güncelleme: 25.03.2025 - 12:44

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nu Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti. Özel, cezaevi ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu. Özgür Özel açıklamasında “Ben içeride dimdik, başları dik alınları açık, korkmayan 3 tane aslan ile görüştüm. Aslanlar gibiler. Bir korku varsa Erdoğan’ın yüzünde görüyoruz” dedi. 

Özel ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslenerek “Bu bayramın Erdoğan'a yeni bir sürprizi olacak. Durmuyoruz, şaşırtmaya devam edeceğiz” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özgür Özel’in açıklamalarından satır başları:

Özgür Özel’in açıklamalarından satır başları:

“Son seçimlerde belediyelerin genel başkanı, İstanbul’a 3 kez başkan seçilen İmamoğlu’nu, 2 değerli belediye başkanını ziyaret ettim. Ziyaret edemedim başkanlarım var, onları bir sonraki sefere ziyaret edeceğim. İçinde bulunduğum atmosferden Türkiye’yi yönetenler adına utanıyorum. Onlarda utanmak kalmamış. Onlar bükemediği bileği yargı eliyle kırmaya kalkıyorlar. O kadar kolay sanıyorlar. Hesap etmedikleri Pazar günü dünyanın ilgisini Türkiye’ye çeken 15.5 milyon insan. Bunu ben yapmadım, bu benim yarattığım ilgi değil. Bu Erdoğan’ın yarattığı adaletsizliğe milletin tepkisi. 15 Temmuzda kendi yetiştirip büyüttükleri örgüt darbeye kalkmıştı, sahip çıktı vatandaş. Sokağa dökülenler Erdoğan’ın kara kaşına kara gözüne değil. Şimdi de sahip çıkılan halkın iradesinden başka bir şey değildir. Ben içeride dimdik, başları dik alınları açık, korkmayan 3 tane aslan ile görüştüm. Aslanlar gibiler. Bir korku varsa Erdoğan’ın yüzünde görüyoruz.

Erdoğan’a söylüyorum. O fotoğraf artık tarihte kaldı. 23 yıl boyunca kota vere vere 11.5 milyon üye yaptırdın. 15.5 milyon kişi koşa koşa oy vermeye gitti. Rüzgar Ekrem bey ve arkadaşlarımızın arkasındadır. 

AKP’ye oy vermiş seçmen senin de utandığını veriyorum. Utanma. Bu bayram da Ankara’da bayramlaşmıyoruz. Muhalefetle bayramlaştık, iktidarla ne bayramlaşacağız. 

Bu bayram milletimizle birlikte bayramlaşacağız Bu bayramın Erdoğana yeni bir sürprizi olacak. Durmuyoruz, şaşırtmaya devam edeceğiz. Erdoğan’ın gözü ne kadar dönerse dönsün, gönlümüzü milletimize döneceğiz.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
37
5
5
4
2
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın