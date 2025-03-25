Özgür Özel Silivri Cezaevi’nde Ekrem İmamoğlu’nu Ziyaret Etti

“Son seçimlerde belediyelerin genel başkanı, İstanbul’a 3 kez başkan seçilen İmamoğlu’nu, 2 değerli belediye başkanını ziyaret ettim. Ziyaret edemedim başkanlarım var, onları bir sonraki sefere ziyaret edeceğim. İçinde bulunduğum atmosferden Türkiye’yi yönetenler adına utanıyorum. Onlarda utanmak kalmamış. Onlar bükemediği bileği yargı eliyle kırmaya kalkıyorlar. O kadar kolay sanıyorlar. Hesap etmedikleri Pazar günü dünyanın ilgisini Türkiye’ye çeken 15.5 milyon insan. Bunu ben yapmadım, bu benim yarattığım ilgi değil. Bu Erdoğan’ın yarattığı adaletsizliğe milletin tepkisi. 15 Temmuzda kendi yetiştirip büyüttükleri örgüt darbeye kalkmıştı, sahip çıktı vatandaş. Sokağa dökülenler Erdoğan’ın kara kaşına kara gözüne değil. Şimdi de sahip çıkılan halkın iradesinden başka bir şey değildir. Ben içeride dimdik, başları dik alınları açık, korkmayan 3 tane aslan ile görüştüm. Aslanlar gibiler. Bir korku varsa Erdoğan’ın yüzünde görüyoruz.

Erdoğan’a söylüyorum. O fotoğraf artık tarihte kaldı. 23 yıl boyunca kota vere vere 11.5 milyon üye yaptırdın. 15.5 milyon kişi koşa koşa oy vermeye gitti. Rüzgar Ekrem bey ve arkadaşlarımızın arkasındadır.

AKP’ye oy vermiş seçmen senin de utandığını veriyorum. Utanma. Bu bayram da Ankara’da bayramlaşmıyoruz. Muhalefetle bayramlaştık, iktidarla ne bayramlaşacağız.

Bu bayram milletimizle birlikte bayramlaşacağız Bu bayramın Erdoğana yeni bir sürprizi olacak. Durmuyoruz, şaşırtmaya devam edeceğiz. Erdoğan’ın gözü ne kadar dönerse dönsün, gönlümüzü milletimize döneceğiz.'