Özgür Özel Silivri Cezaevi’nde Ekrem İmamoğlu’nu Ziyaret Etti
Özgür Özel Silivri Cezaevi’nde Ekrem İmamoğlu’nu Ziyaret Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nu Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti. Özel, cezaevi ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu. Özgür Özel açıklamasında “Ben içeride dimdik, başları dik alınları açık, korkmayan 3 tane aslan ile görüştüm. Aslanlar gibiler. Bir korku varsa Erdoğan’ın yüzünde görüyoruz” dedi.
Özel ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslenerek “Bu bayramın Erdoğan'a yeni bir sürprizi olacak. Durmuyoruz, şaşırtmaya devam edeceğiz” dedi.
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Özgür Özel’in açıklamalarından satır başları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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