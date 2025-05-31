Kişiliğine Göre En Sevdiğin Pizzayı Tahmin Ediyoruz!
Hayatta her seçimin bir yansıması vardır; müzik zevkin, favori rengin, sabah insanı olup olmadığın… Peki ya pizzan? Kişiliğinle favori pizzan arasında düşündüğünden çok daha derin bir bağ olabilir. Biz de bu testte senin karakter yapına, hayata bakışına ve tercihlerin doğrultusunda en sevdiğin pizzayı tahmin ediyoruz. Sonuçlar seni hem güldürecek hem de “Bu gerçekten ben!” dedirtecek.
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1. Boş bir günün var, ne yaparsın?
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2. Sabahları nasıl uyanırsın?
3. İnsan ilişkilerinde nasılsın?
4. Tatil planı yapsan nereye gidersin?
5. Hangisi seni daha iyi anlatır?
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6. Duygusal bir an yaşıyorsun, ne yaparsın?
7. Hangi içeceği tercih edersin?
8. Hangisini daha çok seversin?
9. Favori tatlı?
10. Karar verirken hangisi etkili olur?
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Margherita Pizza — "Zarif Sadeliğin Temsilcisi"
Pepperoni Pizza — "Enerjik, Cesur ve Karizmatik"
Sebzeli Pizza — "Dingin, Bilinçli ve Dengeli"
Dört Peynirli Pizza — "Zarif, Derin ve Seçici"
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