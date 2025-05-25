Hangi Çikolata Gibi Bir Tadın Var?
Tatlı, sert, yoğun ya da hafif… Her insanın ruhu, karakteri ve enerjisi farklı bir çikolata tadını yansıtır. Peki, sen hangisisin? Bu 10 soruluk testimizle sana en çok benzeyen çikolatayı öğrenmeye hazır mısın?
Cevaplarını seç, içindeki lezzeti keşfet!
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1. Sabah uyanınca ilk yaptığın şey nedir?
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2. Bir arkadaşın sana sır verdiğinde...
3. En çok neye dayanamıyorsun?
4. En rahat hissettiğin ortam nedir?
5. Hayat felsefeni en iyi anlatan cümle?
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6. Stresle başa çıkma yöntemlerin?
7. Bir kutlama planlayacak olsan ne yaparsın?
8. Sana göre aşk nedir?
9. Hangisi seni daha çok yansıtır?
10. Tatlılarla aran nasıl?
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Sütlü Çikolata
Bitter Çikolata
Fındıklı Çikolata
Beyaz Çikolata
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