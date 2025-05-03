Sen tam anlamıyla bir Espresso Martini'sin: sofistike, gizemli ve derin! İlk bakışta sakin ve mesafeli görünsen de, seni tanıyanlar ruhunun sıcaklığına ve zekâ dolu sohbetlerine hayran kalıyor. Hayatı yüzeyden değil, derinlemesine yaşamayı seviyorsun. Bir yere ya da insana bağlanmadan önce dikkatlice gözlem yapıyor, her detayın hakkını veriyorsun. Biraz seçicisin ama değer verdiğin kişiler için sonsuz sadakat taşıyorsun. Sana göre hayat hızlı yaşanacak bir yarış değil; derin anlamlar bulacağın, özel deneyimlerle dolu bir yolculuk. Ruhunun ağırlığı ve zarafeti seni her zaman diğerlerinden farklı kılıyor.