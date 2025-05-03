Ruhunun Tadını Belirliyoruz: Hangi Kokteyl Sensin?
Herkesin içinde kendine has bir tat, bir aroma gizlidir. Bazıları ferah ve enerjik, bazıları yoğun ve gizemli... Peki sen bir kokteyl olsaydın hangisi olurdun? Kendini bir mojito kadar ferah mı yoksa bir margarita kadar çılgın mı hissediyorsun? Sorularımıza içinden geldiği gibi cevapla ve ruhunu yansıtan o benzersiz kokteyli öğren! Şimdi keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz, bardakları hazırlayın!
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1. Bir gece dışarı çıktığında ilk tercihin ne olur?
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2. En çok hangi tat seni mutlu eder?
3. Bir kokteylde seni en çok çeken şey ne olurdu?
4. Bir arkadaş ortamında genellikle nasıl birisin?
5. Hangi manzara sana daha huzur verir?
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6. Bir günün nasıl geçsin isterdin?
7. Hayat mottolarından biri hangisine daha yakın?
8. Hangi renk sana daha çok hitap ediyor?
9. İnsanlar seni bir kelimeyle nasıl tanımlar?
10. Hayatının bir film türü olsa, hangisi olurdu?
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Mojito
Pina Colada
Espresso Martini
Margarita
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