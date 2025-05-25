“Bir Daha Hiç” Testi: Karar Vermek Kolay Olmayacak!
Zor kararlar vermeye hazır mısın? Bazı şeyler hayatın tadı tuzu... Peki ya artık onları hayatından çıkarman gerekseydi? Bu anket, seni “ya o ya bu” ikilemlerine sokacak. Kimi zaman duygusal, kimi zaman komik, bazen de düşündürücü. Bir daha hiç yapamamak mı, yoksa ondan tamamen vazgeçmek mi? Hadi bakalım, içgüdülerine güven ve seç!
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1. Bir daha hiç cips yememek mi, hiç çikolata yememek mi?
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2. Bir daha hiç aşık olmamak mı, hiç arkadaşın olmaması mı?
3. Bir daha hiç film izlememek mi, hiç müzik dinlememek mi?
4. Bir daha hiç tatlı yememek mi, hiç fast food yiyememek mi?
5. Bir daha hiç dizi izlememek mi, hiç kitap okumamak mı?
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6. Bir daha hiç kahve içememek mi, hiç çay içememek mi?
7. Bir daha hiç yalan söyleyememek mi, hiç doğruyu söylememek mi?
8. Bir daha hiç birine güvenememek mi, hiç birinin sana güvenmemesi mi?
9. Bir daha hiç şarkı söyleyememek mi, hiç dans edememek mi?
10. Bir daha hiç uyumak zorunda kalmamak mı, yemek yemek zorunda kalmamak mı?
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