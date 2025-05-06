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Efsaneler Savaşsa Kazanan Kim Olur?

Efsaneler Savaşsa Kazanan Kim Olur?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
06.05.2025 - 17:01

İkonik karakterler, efsane savaşlar, tek kazanan senin kararın!

Kimi zekâsıyla, kimi gücüyle, kimi hız ya da karizmasıyla tarihe adını yazdırdı. Peki ya bu efsaneler karşı karşıya gelseydi? Tarafını seç, güçleri kıyasla ve kazananı belirle! Unutma, bu anket kimin daha çok sevildiğini değil, kimin ayakta kaldığını ortaya koyacak!

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1. Olası bir kapışmada hangisi kazanır?

2. Olası bir kapışmada hangisi kazanır?

3. Olası bir kapışmada hangisi kazanır?

4. Olası bir kapışmada hangisi kazanır?

5. Olası bir kapışmada hangisi kazanır?

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6. Olası bir kapışmada hangisi kazanır?

7. Olası bir kapışmada hangisi kazanır?

8. Olası bir kapışmada hangisi kazanır?

9. Olası bir kapışmada hangisi kazanır?

10. Olası bir kapışmada hangisi kazanır?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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