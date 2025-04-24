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Seçim Yapmakta Çok Zorlanacaksınız!

Seçim Yapmakta Çok Zorlanacaksınız!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
24.04.2025 - 10:07

Hayat bazen zor kararlar almamızı gerektirir. Peki ya bu kararlar gerçek olmasa bile seni saatlerce düşündürecek kadar çetinse? Bu anket, seni tam da öyle ikilemlerin ortasına bırakıyor! Bir yetenek seçmekten, sonsuza kadar bir yemekle yaşamak zorunda kalmaya kadar her soru seni iki arada bir derede bırakacak!

 Hazırsan başlıyoruz, karar vermesi senden sorulması bizden!

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1. Sadece bir tanesini seçme şansın var:

2. Hayatının sonuna kadar sadece bir tarz yemek yiyebilirsin:

3. Bir süper gücün olacak ama sadece biri:

4. Hayatının sonuna kadar sadece bir ülkede yaşamak zorundasın:

5. Bir tanesi hayatından tamamen silinecek:

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6. Sonsuza kadar sadece bir mevsimi yaşayacaksın:

7. Bir dizi evreninde yaşamak zorundasın:

8. Sadece birini seçebilirsin:

9. Bir yetenek kazanıyorsun ama sadece biri:

10. Sadece bir sosyal medya platformu kalacak:

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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