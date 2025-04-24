Seçim Yapmakta Çok Zorlanacaksınız!

Hayat bazen zor kararlar almamızı gerektirir. Peki ya bu kararlar gerçek olmasa bile seni saatlerce düşündürecek kadar çetinse? Bu anket, seni tam da öyle ikilemlerin ortasına bırakıyor! Bir yetenek seçmekten, sonsuza kadar bir yemekle yaşamak zorunda kalmaya kadar her soru seni iki arada bir derede bırakacak!

Hazırsan başlıyoruz, karar vermesi senden sorulması bizden!