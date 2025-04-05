Eğer Bir Siyasi Parti Kursaydın Adı Ne Olurdu?
Eğer Bir Siyasi Parti Kursaydın Adı Ne Olurdu?
Siyaset dünyası tam anlamıyla karmaşık bir satranç tahtası! Ama senin elinde olsaydı, nasıl bir parti kurardın? Halkı peşinden sürükleyen bir lider mi olurdun, yoksa farklı vizyonlarla yeni bir düzen mi getirirdin? Bakalım senin kuracağın parti hangi misyon ve vizyona sahip olacak? Şıklarını seç ve sonucunu gör!
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1. Siyasete atılmaya karar verdin! İlk yapacağın şey ne olurdu?
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2. Bir miting düzenliyorsun, konuşmanda en çok hangi konuya vurgu yaparsın?
3. Halkın seni nasıl bir lider olarak görmesini isterdin?
4. Partinin seçim sloganı ne olurdu?
5. Kuracağın parti hangi renklerle temsil edilirdi?
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6. Ekibinde nasıl insanlar görmek istersin?
7. Ekonomik krizle nasıl başa çıkardın?
8. Gençleri siyasete nasıl dahil ederdin?
9. Yolsuzluğu nasıl önlerdin?
10. Ülkenin en büyük sorunu sence nedir?
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Ulusal Güç Partisi
Halkın Özgürlük Partisi
Yenilik ve Değişim Hareketi
Ekonomi ve Kalkınma Partisi
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