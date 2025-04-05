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Eğer Bir Siyasi Parti Kursaydın Adı Ne Olurdu?

Eğer Bir Siyasi Parti Kursaydın Adı Ne Olurdu?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
05.04.2025 - 14:01

Siyaset dünyası tam anlamıyla karmaşık bir satranç tahtası! Ama senin elinde olsaydı, nasıl bir parti kurardın? Halkı peşinden sürükleyen bir lider mi olurdun, yoksa farklı vizyonlarla yeni bir düzen mi getirirdin? Bakalım senin kuracağın parti hangi misyon ve vizyona sahip olacak? Şıklarını seç ve sonucunu gör!

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1. Siyasete atılmaya karar verdin! İlk yapacağın şey ne olurdu?

2. Bir miting düzenliyorsun, konuşmanda en çok hangi konuya vurgu yaparsın?

2. Bir miting düzenliyorsun, konuşmanda en çok hangi konuya vurgu yaparsın?

3. Halkın seni nasıl bir lider olarak görmesini isterdin?

4. Partinin seçim sloganı ne olurdu?

5. Kuracağın parti hangi renklerle temsil edilirdi?

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6. Ekibinde nasıl insanlar görmek istersin?

7. Ekonomik krizle nasıl başa çıkardın?

8. Gençleri siyasete nasıl dahil ederdin?

9. Yolsuzluğu nasıl önlerdin?

10. Ülkenin en büyük sorunu sence nedir?

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Ulusal Güç Partisi

Sen güçlü, otoriter ve disiplinli bir yönetimi savunan bir lidersin. Senin partin milliyetçi ve devletçi bir çizgiye sahip, halkın birlik ve beraberlik içinde olmasını önemsiyorsun. Ülkenin bağımsızlığını, milli değerlerini ve ekonomisini korumaya odaklı bir siyaset izlerdin. Gücün ve disiplinin ön planda olduğu bir yönetim anlayışın var!

Halkın Özgürlük Partisi

Senin siyasetin özgürlükçü ve eşitlikçi bir temele dayanıyor! Demokrasiye, insan haklarına ve özgürlüklerin genişletilmesine inanıyorsun. Halkın doğrudan yönetime katıldığı, sosyal adaleti önceleyen ve katılımcı demokrasiyi savunan bir parti kurardın. Senin için en önemli şey bireysel özgürlükler!

Yenilik ve Değişim Hareketi

Sen klasik siyaset anlayışından sıkılmış ve tamamen farklı bir düzen kurmak isteyen birisin. Reformları, teknolojiyi ve yenilikçiliği savunuyorsun. Geleneksel düzeni yıkıp yeni bir sistem oluşturma hedefin var! Özellikle çevreci, dijitalleşmeye önem veren ve gençleri destekleyen bir parti kurardın.

Ekonomi ve Kalkınma Partisi

Senin önceliğin ekonomi ve refah! Devletin güçlü bir finansal temele sahip olmasını, halkın daha iyi bir yaşam standardına ulaşmasını istiyorsun. Senin partin, yatırımcıları teşvik eden, girişimciliği destekleyen ve ekonomik istikrarı sağlamaya odaklanan bir yapı oluştururdu. Çünkü senin için güçlü bir ekonomi, güçlü bir ülke demek!

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Tuğba Karakoç
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