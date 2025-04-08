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Bu Roman Karakterleri Hangi Kitaptan Fırlamış?

Bu Roman Karakterleri Hangi Kitaptan Fırlamış?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
08.04.2025 - 13:01

Kitap kurdu musun, yoksa sadece popüler isimleri mi biliyorsun? 📚 Bu testte edebiyat dünyasının unutulmaz karakterlerini veriyoruz, sen de hangi kitaplardan fırladıklarını tahmin ediyorsun! Ama dikkat, bazı sorular düşündüğünden daha zor olabilir!

Bakalım kitap dünyasına ne kadar hâkimsin? Hazırsan başlayalım!

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1. Gregor Samsa, bir sabah böcek olarak uyandığında hangi kitabın kahramanıydı?

2. Elizabeth Bennet hangi kitabın ana karakteridir?

3. Kuyucaklı Yusuf hangi yazarın eserindeki baş karakterdir?

4. Peyami hangi Türk romanında anlatıcılık yapar?

5. Ahmet Celal hangi romanda Anadolu’ya sürgün edilmiştir?

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6. Jean Valjean hangi ünlü romanın karakteridir?

7. Raskolnikov hangi kitapta işlediği cinayetle vicdan azabı çeker?

8. Don Kişot’un sadık yoldaşı kimdir?

9. Raif Efendi hangi romanın ana karakteridir?

10. Mümtaz ve Nuran hangi romanın aşıklarıdır?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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