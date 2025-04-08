Bu Roman Karakterleri Hangi Kitaptan Fırlamış?

Kitap kurdu musun, yoksa sadece popüler isimleri mi biliyorsun? 📚 Bu testte edebiyat dünyasının unutulmaz karakterlerini veriyoruz, sen de hangi kitaplardan fırladıklarını tahmin ediyorsun! Ama dikkat, bazı sorular düşündüğünden daha zor olabilir!

Bakalım kitap dünyasına ne kadar hâkimsin? Hazırsan başlayalım!