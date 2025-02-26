Bu Cümlelerde Hata Var mı? Emin misin?

Yazım kurallarını hepimiz biliyoruz... değil mi? Emin misin? 🤔

Günlük hayatta sıkça kullandığımız kelimelerde gözden kaçan yazım yanlışları sandığından daha fazla! Kimisi ayrı mı, bitişik mi yazılmalı, kimisi de küçük ama kritik noktalara sahip. Cümleleri dikkatlice oku ve “Yazım Yanlışı Var” ya da “Yazım Yanlışı Yok” seçeneklerinden doğru olanı seç.

Test sonunda kaç doğru yaptığını bizimle paylaş! Belki de Türkçe konusunda ustasındır ya da biraz daha dikkatli olman gerekiyordur! 🧐