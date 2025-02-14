Sosyal Medya Alışkanlıklarına Göre Ruhsal Durumunu Analiz Ediyoruz!
Sosyal Medya Alışkanlıklarına Göre Ruhsal Durumunu Analiz Ediyoruz!
Sosyal medya hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Günlük yaşantımızda kaç dakika harcadığımızdan, hangi platformda daha aktif olduğumuza kadar birçok alışkanlık, psikolojimiz hakkında ipuçları veriyor. Peki, sosyal medya kullanım tarzına göre yatkın olduğun ruhsal hastalık ne olabilir? Obsesif düşünceler mi, kaygı bozukluğu mu, narsistik eğilimler mi, yoksa depresyona yatkın bir ruh hali mi? Bu test ile sosyal medya alışkanlıklarının psikolojik durumun üzerindeki etkilerini keşfetmeye hazır mısın?
Haydi, soruları içgüdülerine güvenerek yanıtla ve sonucu gör!
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1. Güne başladığında ilk yaptığın şey nedir?
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2. Bir paylaşım yaptıktan sonra ne sıklıkla beğeni ve yorumları kontrol edersin?
3. Sosyal medyada en çok hangi tür içerik tüketiyorsun?
4. Sosyal medyada en çok hangi platformda vakit geçiriyorsun?
5. Başkalarının hayatlarını sosyal medyada sık sık kıyaslar mısın?
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6. Sosyal medya olmadan hayatın nasıl olurdu?
7. Olumsuz yorumlar seni nasıl etkiliyor?
8. Kendi profilini nasıl tanımlarsın?
9. Sosyal medyada kaç takipçin var ve bunun senin için önemi ne?
10. Sosyal medyada paylaştıklarının ne kadarının gerçek olduğunu düşünüyorsun?
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Obsesif-Kompulsif Eğilimler
Anksiyete Eğilimi
Depresif Eğilimler
Narsistik Eğilimler
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