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Sosyal Medya Alışkanlıklarına Göre Ruhsal Durumunu Analiz Ediyoruz!

Sosyal Medya Alışkanlıklarına Göre Ruhsal Durumunu Analiz Ediyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
14.02.2025 - 13:01

Sosyal medya hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Günlük yaşantımızda kaç dakika harcadığımızdan, hangi platformda daha aktif olduğumuza kadar birçok alışkanlık, psikolojimiz hakkında ipuçları veriyor. Peki, sosyal medya kullanım tarzına göre yatkın olduğun ruhsal hastalık ne olabilir? Obsesif düşünceler mi, kaygı bozukluğu mu, narsistik eğilimler mi, yoksa depresyona yatkın bir ruh hali mi? Bu test ile sosyal medya alışkanlıklarının psikolojik durumun üzerindeki etkilerini keşfetmeye hazır mısın?

Haydi, soruları içgüdülerine güvenerek yanıtla ve sonucu gör!

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1. Güne başladığında ilk yaptığın şey nedir?

2. Bir paylaşım yaptıktan sonra ne sıklıkla beğeni ve yorumları kontrol edersin?

3. Sosyal medyada en çok hangi tür içerik tüketiyorsun?

4. Sosyal medyada en çok hangi platformda vakit geçiriyorsun?

5. Başkalarının hayatlarını sosyal medyada sık sık kıyaslar mısın?

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6. Sosyal medya olmadan hayatın nasıl olurdu?

7. Olumsuz yorumlar seni nasıl etkiliyor?

8. Kendi profilini nasıl tanımlarsın?

9. Sosyal medyada kaç takipçin var ve bunun senin için önemi ne?

10. Sosyal medyada paylaştıklarının ne kadarının gerçek olduğunu düşünüyorsun?

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Obsesif-Kompulsif Eğilimler

Sosyal medya senin için adeta bir düzen, mükemmeliyet ve kontrol alanı! Paylaşımlarının kusursuz olması için ince eleyip sık dokuyorsun, her ayrıntının mükemmel görünmesini istiyorsun. Bu da seni zaman zaman takıntılı bir hale getirebilir. Beğenilerin, takipçilerin ve etkileşimlerin üzerinde fazla duruyor, belki de bunları kişisel değerinin bir parçası haline getiriyorsun. Sosyal medyada geçirdiğin zamanı daha bilinçli yönetmek ve gerçek hayatla bağını güçlendirmek sana iyi gelebilir.

Anksiyete Eğilimi

Sosyal medya senin için bilgiye ulaşma ve dünyayı takip etme platformu olsa da, zamanla seni kaygılı ve stresli bir ruh haline sokmuş olabilir. Güncel olaylar, gündem tartışmaları, insanların paylaşımları senin üzerinde baskı oluşturuyor olabilir. Bazen farkında olmadan sürekli sosyal medya içeriklerini analiz ediyor, kendini yetersiz hissediyor ya da gelecek kaygılarına kapılıyorsun. Ara sıra dijital detoks yapmak ve gerçek hayatla daha çok bağ kurmak sana iyi gelebilir!

Depresif Eğilimler

Sosyal medyaya bakış açın biraz melankolik. Paylaşımlar genellikle nostaljik, duygusal veya hüzünlü olabilir. Belki de başkalarının hayatlarını izlerken kendi hayatında eksik olan şeyleri düşünüyor, zaman zaman sosyal medyadan uzaklaşma ihtiyacı hissediyorsun. Bazen içeriklerden etkilenerek kendini kötü hissedebilir, içe kapanabilirsin. Unutma ki sosyal medya gerçek hayatı tam olarak yansıtmaz. Gerçek bağlantılar kurmak ve ilgi alanlarına yönelmek ruh halini dengeleyebilir.

Narsistik Eğilimler

Senin için sosyal medya, kendini ifade etme ve ön plana çıkma alanı! Takipçilerin, beğenilerin ve etkileşimlerin senin için önemli. Sosyal medyada nasıl göründüğünü, nasıl algılandığını önemsiyor, etkileşim almak için en ilgi çekici içerikleri paylaşıyorsun. Ancak bu bazen seni sosyal medyanın esiri haline getirebilir ve aşırı onay ihtiyacına yol açabilir. Gerçek benliğinle sosyal medya persona’n arasındaki dengeyi kurduğunda daha huzurlu hissedebilirsin!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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