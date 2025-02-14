Sosyal Medya Alışkanlıklarına Göre Ruhsal Durumunu Analiz Ediyoruz!

Sosyal medya senin için adeta bir düzen, mükemmeliyet ve kontrol alanı! Paylaşımlarının kusursuz olması için ince eleyip sık dokuyorsun, her ayrıntının mükemmel görünmesini istiyorsun. Bu da seni zaman zaman takıntılı bir hale getirebilir. Beğenilerin, takipçilerin ve etkileşimlerin üzerinde fazla duruyor, belki de bunları kişisel değerinin bir parçası haline getiriyorsun. Sosyal medyada geçirdiğin zamanı daha bilinçli yönetmek ve gerçek hayatla bağını güçlendirmek sana iyi gelebilir.