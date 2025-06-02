Sarayda Yaşasan Valide Sultan Olabilir miydin?
Osmanlı Sarayı’nda yaşamak sadece altın varaklı aynalara bakmakla sınırlı değildi. Haremdeki entrikalar, politik oyunlar ve güç savaşları arasında hayatta kalmak her yiğidin harcı değildi. Peki sen, bu ihtişamlı ama bir o kadar da tehlikeli ortamda sivrilip Valide Sultan tahtına oturabilir miydin? Bu testteki cevaplarınla saraydaki kaderini belirleyeceğiz.
Kimin kaderinde sarayın sultanı olmak var, kimin kaderinde gözden düşmek? Öğrenmenin vakti geldi.
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1. Saraya ilk girdiğin an ne hissedersin?
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2. Bir cariye sana iftira attı. Ne yaparsın?
3. Padişah’ın gözüne nasıl girmeyi planlarsın?
4. Haremdeki en yakın arkadaşın sana ihanet etti. Ne hissedersin?
5. Gücü temsil eden bir sembol seç:
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6. Padişah seni gözdesi yapmak istiyor ama sen tereddütlüsün. Ne yaparsın?
7. Saray dışında bir hayatı hayal eder misin?
8. Haremde en çok hangi özellik öne çıkar?
9. Valide Sultan sana öğüt veriyor. Ne yaparsın?
10. Bir gün padişah ölürse senin planın ne olur?
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