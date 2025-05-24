Ruhun Hangi Dahi Karakterle Eşleşiyor?
Bazı karakterler vardır, zekâlarıyla büyüler, stratejik adımlarıyla hayran bırakır, olaylara bakış açılarıyla insanı sorgulatır. Kimileri soğukkanlı planlarıyla öne çıkar, kimileri duygularla aklı dengeleyerek hareket eder. Peki senin zihinsel eşleşmen kim olabilir? Bu testte sana en uygun zeki dizi/film karakterini analiz ediyoruz. Sorulara içtenlikle cevap ver, bakalım seninle aynı frekansta düşünen karakter hangisi çıkacak?
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1. Zor bir kararı nasıl alırsın?
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2. İnsanların seni en çok takdir ettiği yön nedir?
3. Bir problemle karşılaştığında ilk tepkilerin neler olur?
4. Dostluk senin için ne ifade ediyor?
5. En çok ne zaman zorlanırsın?
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6. Başarı senin için nedir?
7. Aşk hakkında ne düşünüyorsun?
8. Bir olayda seni en çok etkileyen şey nedir?
9. Hayat mottolarından biri nedir?
10. Zeka sence nedir?
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Sherlock Holmes
Lisa Simpson
Michael Scofield
Beth Harmon
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