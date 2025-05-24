Ruh ikizin: Lisa Simpson! Duygularınla zekânı ustalıkla harmanlayan, empatisi yüksek birisin. Yalnızca aklına değil, kalbine de güveniyorsun. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirme isteğin, düşüncelerinin derinliğiyle birleştiğinde seni çok güçlü biri yapıyor. Sen çevreni dikkatlice gözlemleyen, adaletsizlik karşısında sessiz kalamayan birisin. Hayal gücün ve içsel yolculuğun çok güçlü. İnsanlara kolay bağlanıyorsun ama bu seni zayıf değil, daha da derin biri yapıyor. Zekâyı sadece çözüm değil, anlamak için de kullanıyorsun. Lisa gibi sen de bazen anlaşılmadığını düşünebilirsin ama bu seni yıldırmaz. Aksine içindeki inatçı ve üretken taraf seni daha da yaratıcı kılar. Sana göre zeka sadece sınav sonuçları değil, ruhun sezgileriyle bütünleştiğinde anlamlı bir şey.