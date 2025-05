Ruh ikizin: Michael Scofield! Duygularını belli etmeyen, ama içten içe derin bir sevgi barındıran, gerektiğinde her şeyi planlayabilen gerçek bir stratejistsin. Risk alabilen ama her adımı hesaplayan bir yapıdasın. Sessizliğin arkasında dev bir zihin taşıyorsun. Senin için mantık ve sorumluluk her zaman önce gelir. Ailene, arkadaşlarına ya da sevdiklerine zarar gelmesin diye kendi duygularını geri plana atabilirsin. Fedakârlık senin için duygusal bir tercih değil; bir planın parçası olabilir. Zekân, seni bir lider yapmaya aday. Hayatın karmaşık ve zorlayıcı yanlarında bile soğukkanlılığını kaybetmeyen, çözüm odaklı biri olarak, Michael gibi sen de çevrendekilere umut oluyorsun. Belki dışarıdan duvarlar örmüş görünüyorsun ama iç dünyanda sevgi ve bağlılık derinliğinde sınır yok.