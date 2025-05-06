Burcuna Göre Senin En Çekilmez Özelliğin Ne?

Senin bulunduğun ortamda dikkat dağılmaz, çünkü tüm gözler sende olmalı. Parlamak, sevilmek, takdir görmek istiyorsun ve bunu çok da hak ediyorsun. Ama bu ihtiyaç, zamanla baskılayıcı bir hale geliyor. Her şey senin etrafında dönsün, herkes seninle ilgilensin istiyorsun. İşte tam da burada insanlar senden kaçmaya başlıyor. Eleştiriye tahammülün yok gibi. Çünkü bir kusurun olduğunu kabul etmek senin için zayıflık gibi geliyor. Bu da seni kibirli ve narsist algılatabiliyor. Halbuki seni tanıyan biri bilir ki bu görünüşünün altında sevgiye ve onaya aç kocaman bir kalp var. Ama herkes seni sürekli onaylayamaz, herkes seni alkışlayamaz. Bu gerçeği kabullenmek, seni gerçekten büyütecek olan şey. Güneş sensin ama unutma; bazen bulutlar da gerekli.