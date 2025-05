Burcuna Göre Senin En Çekilmez Özelliğin Ne?

Senin için “söz gümüşse, his altındır.” Her şeyi ama her şeyi kalbine alıyorsun. En ufak bir söz seni günlerce düşündürebilir. Bu da seni duygusal anlamda fazlasıyla kırılgan yapıyor. Bu hassasiyet seni çok iyi bir dinleyici ve şefkatli biri yapsa da, her lafı üzerine alınmak, sürekli yanlış anlaşılmak çevren için yorucu hale gelebiliyor. İnsanlar sana ne zaman ne söyleyeceğini bilemiyor çünkü her şey bir duvar gibi sana çarpabiliyor. Seninle empati kurmak kolay ama sana yaklaşmak zor. Halbuki biraz daha kabuğundan çıksan, biraz daha yapıcı olsan insanlar seni daha iyi anlayabilir. Çünkü aslında herkes senin o yumuşacık kalbine ulaşmak istiyor ama yollar dikenli...