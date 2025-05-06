Burcuna Göre Senin En Çekilmez Özelliğin Ne?
Her burcun kendine has güçlü yanları olduğu gibi, zaman zaman çekilmesi zor yanları da vardır. Kimimiz fazla inatçı, kimimiz gereksiz detaycı, kimimiz ise biraz fazla duygusal olabiliriz. Peki senin burcuna göre insanlar senden neden kaçmak istiyor olabilir? Bu testte burcunu seç, kendinle yüzleş!
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Hangi burçsun?
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Patavatsızlık ve Sabırsızlık
İnatçılık ve Değişime Direnç
Daldan Dala Zıplamak
Alınganlık ve Aşırı Hassasiyet
Her Şeyi Kendine Yorma Hali
Her Şeyi Eleştirme Takıntısı
Kararsızlık ve Onay Bekleme Hali
Aşırı Sahiplenme ve Kuşkuculuk
Aşırı Umursamazlık ve Kaçış
Aşırı Ciddiyet ve Soğukluk
Yabancılaşmak
Hayal Dünyasında Kaybolmak
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