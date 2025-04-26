Burcuna Göre Senin Neyini Kıskanıyorlar?

Senin duygusal zekân o kadar güçlü ki, insanlar senin yanındayken kendini evinde gibi hissediyor. Şefkatli yapın, insanları yargılamadan anlaman ve derin bir bağ kurabilmen, seni özel kılıyor. Ama aynı zamanda bu da seni kıskanılan biri yapıyor. Senin kadar içten, sadık ve sevdikleri için fedakârlık yapmaya hazır birine rastlamak çok zor. Bu da insanlara hem güven veriyor hem de “Ben neden onun gibi değilim?” dedirtiyor. Bazıları bu derinliği okuyamazken bazıları seni çok iyi anlıyor ve içten içe “Keşke ben de onun kadar sevgi dolu ve bağlı olabilsem” diyor. Sen, duygusal dünyanda o kadar güçlü bir yapı kuruyorsun ki, bu bile başlı başına kıskanılacak bir zenginlik.