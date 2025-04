Seni kıskanmamak mümkün mü? Her ortama uyum sağlayan, her konuda konuşacak bir şeyler bulabilen ve anında ilgiyi üzerine çeken bir enerjin var. İnsanlar senin o ışıl ışıl zekânı, kelimeleri eğip büküşünü ve esprili halini çok kıskanıyor. Senin kadar hızlı düşünen, hemen adapte olan ve sohbetiyle büyüleyen biri nadir. Kimsenin sıkılmadığı, her daim yeni bir fikirle gelen biri olman seni çevrende bir mıknatıs haline getiriyor. Seni kıskananlar senin doğuştan gelen bu entelektüel karizmanı istiyor. Senin için sadece zeki olmak değil, eğlenceli olmak da var. Onlar kendini ifade edemediğinde sen üç cümleyle ortamı yumuşatıyorsun ve bu herkesi hem hayran hem haset bırakıyor.