Burcuna Göre Senin Neyini Kıskanıyorlar?
Her burcun kendine has bir havası, bir çekiciliği, bir kıskanılası özelliği var. Bazıları ışığıyla göz kamaştırıyor, bazıları zekâsıyla gölgede bırakıyor. Peki insanlar seni gördüklerinde içten içe neye imreniyor, neyi sende görüp “Keşke bende de olsaydı…” diyor?
Burcunu seç, insanların seni neden kıskandığını öğren!
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Burcunu seç:
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Cesaretin ve Öncü Ruhun
İstikrarın ve Zevkli Yaşamın
Zekân ve Sosyal Havan
Şefkatin ve Derinliğin
Karizman ve Kendine Güvenin
Zekân ve Detaycılığın
Zarafetin ve Sosyal Caziben
Gizemin ve Duygusal Derinliğin
Özgürlüğün ve Bitmeyen Enerjin
Disiplinin ve Azmin
Farklılığın ve Özgün Zihnin
Hayal Gücün ve Ruhsal Derinliğin
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Disiplinin ve Azmin