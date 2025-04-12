Burcuna Göre Hangi Animeyi İzlemelisin?
Astroloji ve anime dünyası birbirine sandığından daha yakın! Her burcun kendine has özellikleri var ve bu özellikler, hangi animeyi daha çok seveceğin konusunda ipuçları veriyor. Macera mı arıyorsun, yoksa duygusal bir hikâyeye mi ihtiyacın var? Seçimini yap, sana özel anime önerimizi al!
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Burcunu seç ve senin için en uygun animeyi öğren!
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Attack on Titan
Violet Evergarden
Steins;Gate
Clannad
One Piece
Death Note
Your Lie in April
Tokyo Ghoul
Hunter x Hunter
Vinland Saga
Neon Genesis Evangelion
Spirited Away
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