Geçmiş Hayatından Gelen Burç Karman Ne Diyor?
Geçmiş Hayatından Gelen Burç Karman Ne Diyor?
Burçlar sadece güneş burcumuzdan ibaret değildir! Kimi zaman doğum anımızda belirlenen burç kadar, karmik yükümüz de kaderimizi etkileyebilir. Sen belki Koç burcu olarak doğmuş olabilirsin ama hayatındaki olaylar, ruhunun Balık ya da Akrep burcunun karmik etkisini taşıdığını gösteriyor olabilir!
Bu testte burcunu seç ve hangi burcun karmasını yaşıyorsun öğren! Bakalım hayatına etki eden, geçmişten gelen burç enerjin hangisi?
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Burcunu seç ve karmik burcunu öğren!
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