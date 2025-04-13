Hayatın Şansla mı Yoksa Çabayla mı Şekilleniyor?

Sen, şansa pek inanmayan ve hayatını tamamen kendi çabalarınla şekillendiren birisin. Uğurlu objeler ya da çekilişler senin için pek bir şey ifade etmiyor çünkü sen ne istersen onun için çalışıyorsun. Bu seni disiplinli ve azimli biri yapıyor. Ancak bazen hayatın akışına güvenmeyi de denemelisin, çünkü sürprizler bazen en güzel anları yaratır!