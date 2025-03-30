Onur Gurur ve Karakter Testi: Senin Duruşun Ne Kadar Sağlam?
Onur Gurur ve Karakter Testi: Senin Duruşun Ne Kadar Sağlam?
Hayatta herkesin belli başlı değerleri ve prensipleri vardır. Kimimiz onuru her şeyin önüne koyar, kimimiz ise çıkarlarımız doğrultusunda hareket ederiz. Peki sen hangi taraftasın? Sahip olduğun değerlerden ödün vermeden hareket edenlerden misin, yoksa şartlara göre değişenlerden mi?
Hazırsan başlayalım!
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1. Bir arkadaşın gizlice bir hata yaptığını ve kimsenin fark etmediğini biliyorsun. Ne yaparsın?
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2. Haksızlığa uğradığında nasıl tepki verirsin?
3. Bir iş arkadaşın patrona yalakalık yaparak terfi aldı. Ne düşünürsün?
4. Bir hata yaptığında özür dilemek senin için ne ifade eder?
5. Bir arkadaşın yalan söyledi ve sen bunu biliyorsun. Ne yaparsın?
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6. Biri seni haksız yere suçluyor. Ne yaparsın?
7. Para kazanmak için etik olmayan bir şey yapar mısın?
8. Biri senin başarını küçümsediğinde nasıl tepki verirsin?
9. Birine yardım ettiğinde karşılık bekler misin?
10. İnsanlar seni nasıl tanımlar?
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Onurun Her Şeyden Önce Geliyor!
Orta Yolda Giden Birisin!
Çıkarlarına Göre Hareket Eden Birisin!
Güç ve Başarı İçin Her Şeyi Yapabilirsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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