Kahve mi Çay mı? Kişiliğine Göre İçeceğini Söylüyoruz!
Kahve mi Çay mı? Kişiliğine Göre İçeceğini Söylüyoruz!
Her insanın karakteri farklıdır, tıpkı içeceklerin de farklı tatlara ve tarzlara sahip olması gibi! Kimimiz enerjik ve sosyal, kimimiz sakin ve düşünceli, kimimiz ise maceraperest ve özgün ruhluyuz. Peki senin ruhun hangi içeceğe benziyor? Bu testte vereceğin cevaplarla hangi içecekle özdeşleştiğini keşfedeceksin. Bazen en sevdiğin içecek seni yansıtırken bazen de hiç beklemediğin bir içeceğin aslında senin karakterini taşıdığını fark edeceksin.
Hazırsan başlayalım!
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1. Bir sabah uyandığında ilk hissettiğin şey ne olur?
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2. Kendini en iyi tanımlayan kelime hangisi?
3. Hayatta seni en mutlu eden şey nedir?
4. En sevdiğin renk hangisi?
5. Bir kafeye gittiğinde genellikle ne sipariş edersin?
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6. En çok hangi mevsimi seversin?
7. Bir etkinlik planlarken nasıl hareket edersin?
8. Bir film izlerken hangi türü tercih edersin?
9. En büyük korkun nedir?
10. Hayat felsefen neye dayanıyor?
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Sen Bir Meyve Suyu veya Smoothie'sin!
Sen Bir Çaysın!
Sen Bir Kahvesin!
Sen Bir Kokteylsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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