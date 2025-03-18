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Yemek Zevklerin Ne Kadar Farklı?

Yemek Zevklerin Ne Kadar Farklı?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
18.03.2025 - 17:01

Yemek, kültürlerin en önemli parçalarından biridir ve herkesin damak tadı farklıdır. Bazı yemekler, çocukluk hatıralarına, bazıları ise seyahatlerimizde keşfettiğimiz yeni lezzetlere dayanır.  Bu ankette, farklı yemekleri değerlendirip, hangi tatları beğenip beğenmediğinizi göreceğiz. 

Hazırsanız, başlayalım!

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1. Mücver

1. Mücver

2. Beyran

2. Beyran

3. Kapuska

3. Kapuska

4. Sarma

4. Sarma

5. Bamya

5. Bamya
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6. Enginar Dolması

6. Enginar Dolması

7. Arnavut ciğeri

7. Arnavut ciğeri

8. Çılbır

8. Çılbır

9. Mumbar dolması

9. Mumbar dolması

10. Humus

10. Humus
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11. Hünkar Beğendi

11. Hünkar Beğendi

12. Keşkek

12. Keşkek

13. Hamsi Tava

13. Hamsi Tava

14. Sushi

14. Sushi

15. Falafel

15. Falafel

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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