Yemek Zevklerin Ne Kadar Farklı?
Yemek Zevklerin Ne Kadar Farklı?
Yemek, kültürlerin en önemli parçalarından biridir ve herkesin damak tadı farklıdır. Bazı yemekler, çocukluk hatıralarına, bazıları ise seyahatlerimizde keşfettiğimiz yeni lezzetlere dayanır. Bu ankette, farklı yemekleri değerlendirip, hangi tatları beğenip beğenmediğinizi göreceğiz.
Hazırsanız, başlayalım!
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1. Mücver
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2. Beyran
3. Kapuska
4. Sarma
5. Bamya
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6. Enginar Dolması
7. Arnavut ciğeri
8. Çılbır
9. Mumbar dolması
10. Humus
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11. Hünkar Beğendi
12. Keşkek
13. Hamsi Tava
14. Sushi
15. Falafel
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