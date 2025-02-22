Yemek Anketi! Bu Yemeklerin Yanına Hangi İçeceği Tercih Edersin?

Bazı yemekler vardır ki yanında içeceği olmadan eksik kalır. Peki, sen yemeklerin yanına hangi içeceği tercih ediyorsun? Klasik mi takılıyorsun, yoksa sıra dışı seçimler mi yapıyorsun? Bu anket, yemek tercihlerini ve içecek alışkanlıklarını ortaya çıkaracak. Şimdi yemeklerin yanına en çok yakışan içeceği seç ve damak zevkini test et!

Hazırsan başlayalım!