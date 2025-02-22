Yemek Anketi! Bu Yemeklerin Yanına Hangi İçeceği Tercih Edersin?
Yemek Anketi! Bu Yemeklerin Yanına Hangi İçeceği Tercih Edersin?
Bazı yemekler vardır ki yanında içeceği olmadan eksik kalır. Peki, sen yemeklerin yanına hangi içeceği tercih ediyorsun? Klasik mi takılıyorsun, yoksa sıra dışı seçimler mi yapıyorsun? Bu anket, yemek tercihlerini ve içecek alışkanlıklarını ortaya çıkaracak. Şimdi yemeklerin yanına en çok yakışan içeceği seç ve damak zevkini test et!
Hazırsan başlayalım!
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1. Menüde bir dilim pizza var. Yanına hangi içeceği alırsın?
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2. Mangalda köfte pişiyor. Hangi içecekle tamamlıyorsun?
3. Sabah kahvaltısında simit yiyorsun. Yanında ne içersin?
4. Mis gibi bir iskender kebap geldi. Yanına ne içeceksin?
5. Bir tabak makarna servis edildi. Hangi içecekle tamamlıyorsun?
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6. Lahmacun sipariş ettin. Yanına hangi içeceği söylersin?
7. Balık ızgara hazır! Yanına hangi içeceği tercih edersin?
8. Hamburger ve patates kızartması önünde duruyor. Yanına hangi içeceği alırsın?
9. Tatlı zamanı! Baklava yerken ne içersin?
10. Son soru, peki sigara hangisiyle daha keyifli?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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