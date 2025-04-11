Kahve Seçimine Göre Kim Olduğunu Açıklıyoruz!

Kahve, sadece bir içecek değil, aynı zamanda karakterimizin bir yansıması! Kimimiz sert, kimimiz tatlı, kimimiz klasiklerden vazgeçemezken kimimiz yeni tatları denemeyi sever. Peki, senin favori kahven hangisi? Seçimini yap ve karakterinle ilgili hiç fark etmediğin yönlerini öğren!

Hadi bakalım, kahve seçimini yap ve senin kim olduğunu söyleyelim!