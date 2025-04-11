Kahve Seçimine Göre Kim Olduğunu Açıklıyoruz!
Kahve, sadece bir içecek değil, aynı zamanda karakterimizin bir yansıması! Kimimiz sert, kimimiz tatlı, kimimiz klasiklerden vazgeçemezken kimimiz yeni tatları denemeyi sever. Peki, senin favori kahven hangisi? Seçimini yap ve karakterinle ilgili hiç fark etmediğin yönlerini öğren!
Hadi bakalım, kahve seçimini yap ve senin kim olduğunu söyleyelim!
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Aşağıdaki kahvelerden en sevdiğini seç!
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Espresso: Güçlü ve Kararlı Bir Lider!
Türk Kahvesi: Geleneksel ve Derin Düşünen Biri!
Latte: Nazik ve Sıcakkanlı Bir Ruh!
Cappuccino: Dengeli ve Şık Bir İnsan!
Mocha: Eğlenceli ve Yaratıcı Bir Ruh!
Americano: Özgürlüğüne Düşkün ve Bağımsız!
Flat White: Sessiz Ama Derin Bir Kişilik!
Macchiato: Güçlü Ama Duygusal!
Filtre Kahve: Mantıklı ve Düşünceli!
Cold Brew: Yenilikçi ve Özgün!
Affogato: Hem Eğlenceli Hem Gizemli!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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