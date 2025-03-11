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80’lerde Yaşasaydın Adın Ne Olurdu?

80’lerde Yaşasaydın Adın Ne Olurdu?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
11.03.2025 - 16:01

80’ler renkli moda akımları, disko müzikleri ve nostaljik televizyon programlarıyla unutulmaz bir dönemdi. Peki, sen o yıllarda yaşasaydın adın ne olurdu? Seçimlerin, karakterin ve yaşam tarzına göre senin için en uygun 80’ler ismini belirledik!

Hazırsan, nostalji dolu testimize başla!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçerek başla!

2. 80’lerde yaşasaydın hangi tarzda giyinirdin?

2. 80’lerde yaşasaydın hangi tarzda giyinirdin?

3. Hangi 80’ler şarkısını dinlerken kendini buluyorsun?

4. Bir 80’ler filminde hangi karakter olurdun?

4. Bir 80’ler filminde hangi karakter olurdun?

5. 80’ler disko gecesinde seni en çok ne çekerdi?

5. 80’ler disko gecesinde seni en çok ne çekerdi?
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6. O yıllarda hangi mesleği yapıyor olurdun?

7. Bir 80’ler dizisinde yer alacak olsan hangi türde olurdu?

7. Bir 80’ler dizisinde yer alacak olsan hangi türde olurdu?

8. Hangi 80’ler aktivitesi sana daha çok hitap ederdi?

9. 80’lerde hangi tatil rotasını seçerdin?

10. O yıllarda hangi aksesuarı kullanırdın?

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Yeşim

Yeşim

Yeşim olarak, 80’lerin en neşeli, eğlenceli ve sosyal ruhlarından biri olurdun! Girdiğin her ortamda insanların ilgisini çeken bir enerjin var. Eğlenmeyi, yeni insanlarla tanışmayı ve hayatı dolu dolu yaşamayı seviyorsun. Bir diskoda dans ederken, sokakta kahkahalar atarken veya 80’lerin popüler televizyon programlarından birinde yarışmacı olarak kendini gösterebilirdin! Ancak, bu enerjik ruhunun bazen çabuk sıkılmana neden olduğu da bir gerçek. Sürekli yenilik arıyorsun ve hayatında monotonluktan hiç hoşlanmıyorsun. O dönemde yaşasaydın, renkli taytlar, büyük vatkalı ceketler giyen ve gece hayatının aranan yüzlerinden biri olurdun. Herkes seni tanır, herkes senin enerjinden etkilenirdi!

Murat

Murat

Murat olarak, 80’lerin popüler ve eğlenceli karakterlerinden biri olurdun. Senin için hayat, keşfetmek, eğlenmek ve insanların arasında olmak demek! Sosyal yapın sayesinde her zaman bir ortama kolayca uyum sağlarsın ve insanları gülümsetmeyi iyi bilirsin. Ancak bu kadar hareketli bir hayat bazen seni yorabilir. Bazen durup derin nefes almak, kendi iç dünyana dönmek isteyebilirsin. Ama ne olursa olsun, sen her zaman bir ortama renk katan, ilgi odağı olabilen birisin. 80’lerde yaşasaydın belki de bir televizyon sunucusu, bir radyo DJ’i ya da disko gecelerinin vazgeçilmez ismi olurdun!

Gül

Gül

Gül olarak, 80’lerin asi ve özgür ruhlarından biri olurdun. Seni kimse kolayca kontrol edemezdi! Kendine has tarzın, güçlü duruşun ve cesur kararlarınla her zaman dikkat çekerdin. Deri ceketini giyip bir rock konserine gitmek ya da gece geç saatlere kadar sokaklarda yürüyerek hayatı sorgulamak tam sana göre olurdu. Ancak, bu asi ruhunun altında aslında çok derin duygular saklı. Kolay kolay kimseye güvenmez, insanları uzun süre gözlemleyerek hayatına alırsın. 80’lerde yaşasaydın, büyük ihtimalle bir müzik grubunda vokalist olur ya da alternatif bir kafede en çok konuşulan isimlerden biri olurdun.

Levent

Levent

Levent olarak, 80’lerin karizmatik ve asi ruhlarından biri olurdun! İnsanların seni fark etmemesi imkansız, çünkü doğal bir çekiciliğin var. Kurallara uymayı pek sevmezsin, hep kendi yolunda yürümek istersin. Eğer o dönemde yaşasaydın, büyük ihtimalle motosikletinle şehirde turlar atıyor ya da bir rock grubunun solisti olarak sahneleri sallıyordun. Fakat bu özgürlükçü yapın bazen seni yalnız hissettirebilir. İnsanların seni tam anlamıyla anlayamaması bazen canını sıkabilir. Ama unutma, Levent ismi gibi sen de güçlü, özgüvenli ve kendini bilen birisin. 80’lerde doğsaydın, herkesin örnek aldığı bir asi ruh olurdun!

Aylin

Aylin

Aylin olarak, 80’lerin en romantik ve duygusal insanlarından biri olurdun! Kalbinle hareket eden, sanatı ve edebiyatı seven birisin. Sessiz ama derin bir ruhun var ve insanlar seni her zaman anlayamayabilir. Bu nostaljik ruh, o dönemde şiirler yazan bir gazeteci ya da romantik filmlerin başrol oyuncusu olmana neden olabilirdi. Kaset çalarından Sezen Aksu’nun şarkıları eksik olmaz, uzun mektuplar yazıp duygularını kâğıda dökmeyi severdin. Hayatında duygu her şeyden önce geliyor ve 80’lerde yaşasaydın, bu yönünle tanınan biri olurdun.

Selçuk

Selçuk

Selçuk olarak, 80’lerin en duygusal ve melankolik karakterlerinden biri olurdun. Dışarıdan sert gibi görünsen de aslında içinde çok derin hisler barındıran birisin. İnsanlarla çok kolay kaynaşmaz, güvenmediğin kişilere karşı mesafeni korursun. Ama birini hayatına aldıysan, ona karşı çok sadık ve koruyucu olursun. 80’lerde yaşasaydın, büyük ihtimalle İstanbul’un ara sokaklarında uzun yürüyüşler yapıp hayat üzerine düşünürdün. Müzik ruhunun vazgeçilmezi olurdu ve muhtemelen plak koleksiyonun olurdu. Hayatındaki her şeyin anlamlı olmasını isteyen, derin düşüncelere sahip biri olarak, 80’lerde yaşamak tam sana göre olurdu.

Sevda

Sevda

Sevda olarak, 80’lerin en şık, zarif ve karizmatik insanlarından biri olurdun! Girdiğin her ortamda dikkat çeken, özgüveni yüksek ve insanları etkileyen bir enerjin var. Senin için hayat, sadece eğlenmek değil, aynı zamanda kendini geliştirmek ve insanları etkilemek demek. 80’lerde yaşasaydın, büyük ihtimalle bir televizyon programının sunucusu ya da bir moda ikonu olurdun. Güzelliğin ve zarif duruşunla insanların saygısını kazanır, ilham kaynağı olurdun. O dönemin en şık kıyafetlerini giyer, yüksek topuklularınla caddede yürürken herkesin gözlerini üzerine çekerdin!

Tarık

Tarık

Tarık olarak, 80’lerin en etkileyici, havalı ve cool karakterlerinden biri olurdun! İnsanlarla çok çabuk kaynaşmasan da, girdiğin ortamda herkesin ilgisini çeker, karizmatik duruşunla akıllarda kalırdın. Hayata ciddi bakıyorsun ama aynı zamanda eğlenmeyi de biliyorsun. O yıllarda yaşasaydın, büyük ihtimalle klasik arabalarla ilgilenen, kaliteli viski içen, siyah takım elbisesini hiç çıkarmayan bir iş insanı ya da Yeşilçam filmlerinde başrol oynayan bir jön olurdun. İnsanlar sana hayranlıkla bakar, herkes seni konuşurdu!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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Yeşim olarak, 80’lerin en neşeli, eğlenceli ve sosyal ruhlarından biri olurdun! Girdiğin her ortamda insanların ilgisini çeken bir enerjin var. Eğlenmeyi, ye... Devamını Gör