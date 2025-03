Aylin olarak, 80’lerin en romantik ve duygusal insanlarından biri olurdun! Kalbinle hareket eden, sanatı ve edebiyatı seven birisin. Sessiz ama derin bir ruhun var ve insanlar seni her zaman anlayamayabilir. Bu nostaljik ruh, o dönemde şiirler yazan bir gazeteci ya da romantik filmlerin başrol oyuncusu olmana neden olabilirdi. Kaset çalarından Sezen Aksu’nun şarkıları eksik olmaz, uzun mektuplar yazıp duygularını kâğıda dökmeyi severdin. Hayatında duygu her şeyden önce geliyor ve 80’lerde yaşasaydın, bu yönünle tanınan biri olurdun.