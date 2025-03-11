80’lerde Yaşasaydın Adın Ne Olurdu?
80’lerde Yaşasaydın Adın Ne Olurdu?
80’ler renkli moda akımları, disko müzikleri ve nostaljik televizyon programlarıyla unutulmaz bir dönemdi. Peki, sen o yıllarda yaşasaydın adın ne olurdu? Seçimlerin, karakterin ve yaşam tarzına göre senin için en uygun 80’ler ismini belirledik!
Hazırsan, nostalji dolu testimize başla!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçerek başla!
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2. 80’lerde yaşasaydın hangi tarzda giyinirdin?
3. Hangi 80’ler şarkısını dinlerken kendini buluyorsun?
4. Bir 80’ler filminde hangi karakter olurdun?
5. 80’ler disko gecesinde seni en çok ne çekerdi?
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6. O yıllarda hangi mesleği yapıyor olurdun?
7. Bir 80’ler dizisinde yer alacak olsan hangi türde olurdu?
8. Hangi 80’ler aktivitesi sana daha çok hitap ederdi?
9. 80’lerde hangi tatil rotasını seçerdin?
10. O yıllarda hangi aksesuarı kullanırdın?
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Yeşim
Murat
Gül
Levent
Aylin
Selçuk
Sevda
Tarık
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Yeşim olarak, 80’lerin en neşeli, eğlenceli ve sosyal ruhlarından biri olurdun! Girdiğin her ortamda insanların ilgisini çeken bir enerjin var. Eğlenmeyi, ye... Devamını Gör