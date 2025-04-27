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Burcuna Göre Hayalindeki Sevgilinin Fiziksel Özelliklerini Söylüyoruz!

Burcuna Göre Hayalindeki Sevgilinin Fiziksel Özelliklerini Söylüyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
27.04.2025 - 11:01

Bazı insanlar ilk bakışta etkilenir, bazılarıysa enerjiden… Ama dış görünüşün etkisi inkâr edilemez! Peki senin burcuna göre sana çekici gelecek fiziksel özellikler neler? Kumral mı, esmer mi, uzun boylu mu kısa saçlı mı? Gözlerinde kaybolmak isteyeceğin sevgiliyi burcun üzerinden analiz ediyoruz. Sadece burcunu seç ve sana göre en uygun eşleşmeyi öğren!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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