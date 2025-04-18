Sana Duyduğu Şey Aşk mı Arzu mu?
Bazen biri hayatımıza girer, gözler parlar, kalp çarpar ama akılda hep aynı soru dönüp durur: 'Bu gerçek aşk mı, yoksa sadece arzu mu?' Bir bakış, bir dokunuş, bir mesaj… Hepsi heyecan yaratabilir ama duygunun ne kadar derin olduğunu anlamak bazen zor olabilir. Bu test, sana ilgisi olan kişinin niyetini anlaman için ipuçları sunacak. Gerçekten seni tanımaya mı çalışıyor, yoksa sadece seni elde etmenin peşinde mi? Aranızdaki bağ aşk mı, çekim mi, yoksa sadece kısa süreli bir heves mi?
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1. Sana attığı ilk mesajlar genelde nasıldı?
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2. En çok hangi konuda konuşuyorsunuz?
3. Seni gördüğünde ilk neye dikkat eder gibi geliyor?
4. Birlikteyken seni nasıl hissettiriyor?
5. Bir sorun yaşadığında yanına koşar mı?
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6. Bir gün görüşemezseniz...
7. Sana dair en çok neyi sevdiğini söylüyor?
8. Sana dair en az ne biliyor?
9. İlk buluşmada en çok ne yaptı?
10. Sence sana karşı duyguları nasıl bir yoğunlukta?
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