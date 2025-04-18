onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
Sana Duyduğu Şey Aşk mı Arzu mu?

Sana Duyduğu Şey Aşk mı Arzu mu?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
18.04.2025 - 16:01

Bazen biri hayatımıza girer, gözler parlar, kalp çarpar ama akılda hep aynı soru dönüp durur: 'Bu gerçek aşk mı, yoksa sadece arzu mu?' Bir bakış, bir dokunuş, bir mesaj… Hepsi heyecan yaratabilir ama duygunun ne kadar derin olduğunu anlamak bazen zor olabilir. Bu test, sana ilgisi olan kişinin niyetini anlaman için ipuçları sunacak. Gerçekten seni tanımaya mı çalışıyor, yoksa sadece seni elde etmenin peşinde mi? Aranızdaki bağ aşk mı, çekim mi, yoksa sadece kısa süreli bir heves mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sana attığı ilk mesajlar genelde nasıldı?

2. En çok hangi konuda konuşuyorsunuz?

3. Seni gördüğünde ilk neye dikkat eder gibi geliyor?

3. Seni gördüğünde ilk neye dikkat eder gibi geliyor?

4. Birlikteyken seni nasıl hissettiriyor?

5. Bir sorun yaşadığında yanına koşar mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bir gün görüşemezseniz...

7. Sana dair en çok neyi sevdiğini söylüyor?

8. Sana dair en az ne biliyor?

9. İlk buluşmada en çok ne yaptı?

10. Sence sana karşı duyguları nasıl bir yoğunlukta?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gerçekten Aşık: Kalbini Sana Teslim Etmiş

Karşındaki kişi sana sadece ilgi duymuyor, gerçekten âşık. Seni tanımak, hayatında bir yer edinmek ve seninle bir gelecek kurmak istiyor. Konuşmalarınızın derinliği, gözlerindeki anlam ve davranışlarındaki tutarlılık bunu açıkça gösteriyor. Seni sadece bir 'an' olarak değil, bir 'yol arkadaşlığı' olarak görüyor. Aşkının içinde güven, bağlılık ve merak var. Fiziksel çekim elbette ki mevcut ama o senin sadece bedenine değil, ruhuna da hayran. Yanında olamadığında eksik hissediyor ve seni mutlu etmek için çaba gösteriyor. Aranızdaki bağ zamanla güçleniyor, kök salıyor. Seninle ilgili her şeyi bilmek istiyor: korkularını, hayallerini, sevdiğin şeyleri... Bu kişi senin iç dünyana adım atarken, kendi dünyasını da sana açıyor. İşte bu, aşkın ta kendisi. Eğer hislerin karşılıksa, bu ilişki güçlü temellere dayanabilir.

Arzu ve Aşk Arasında: Duygular Karışık

Bu kişi sana karşı güçlü bir çekim hissediyor ama bu çekimin adı henüz tam konulamamış. Hem seninle vakit geçirmekten keyif alıyor hem de seni arzulasalar da, bu durum aşk boyutuna geçip geçmediği konusunda biraz kararsızlık taşıyor. Sınırda bir ilişkide gibisiniz. Konuşmalarınız bazen derinleşiyor, bazen sadece flört seviyesinde kalıyor. O seni hem çekici buluyor hem de bazen duygusal bir bağ kurmaya çalışıyor gibi davranıyor. Ama hâlâ net bir “ben seninleyim” hali yok. Bu arada kalmışlık, seni zaman zaman yorar hale gelebilir. Bu kişiyi kazanmak ya da tamamen bırakmak senin sınırlarına bağlı. Eğer sadece fiziksel bağ yetmiyorsa, duygusal bir açıklık talep etmen gerekiyor. Yoksa bu belirsizlik seni de bir yere sabitlemeden, sürükleyebilir.

Sadece Arzu: Kalp Değil, Göz Seni İstiyor

Maalesef bu kişi seni tanımaya değil, sadece istemeye odaklı. Fiziksel çekimin ön planda olduğu, duygusal bağın çok zayıf hatta yok denecek kadar az olduğu bir durumdasın. Mesajlar, buluşmalar ve iltifatlar hep dış görünüşün, enerji seviyen veya 'o an'la ilgili. Sana dair derin bir şey sormuyor, hayatını merak etmiyor ya da seni geleceğinde hayal etmiyor. Sadece yanında olmak istiyor – ama kalıcı değil, geçici bir heyecan gibi. Bu da senin duygusal ihtiyaçlarını karşılamıyor olabilir. Eğer bu ilişki seni mutlu etmiyorsa, seni bir arzu nesnesi gibi gören bu yaklaşımı sorgulamalısın. Herkes ilgi görebilir ama değer görmek ayrı bir şeydir. Sen değerlisin ve sadece arzulanmakla yetinmek zorunda değilsin.

Ne Aşk Ne Arzu: Belirsiz ve Yönsüz

Bu kişiyle olan bağın ne aşk ne de arzu kategorisine tam olarak oturmuyor. Belki hâlâ tanıma sürecindesiniz, belki de kişi kendi içinde ne hissettiğini bilmiyor. Ortada bir yönsüzlük var. Ne bir tutku, ne de derinlik tam olarak hissedilmiyor. Sana olan ilgisi, bir anda parlayıp sönen cinsten. Bazen çok ilgili, bazen yok gibi. Bu da seni kafa karışıklığına sürüklüyor. Neye güveneceğini bilemiyorsun çünkü ne arzulandığını ne de sevildiğini tam hissedemiyorsun. Bu bağ, biraz duman gibi: tutamıyorsun. Bu kişinin duyguları varsa da, netlik kazanmamış olabilir. Ancak senin beklentilerin belli olmalı. Ne aradığını bilirsen, bu flu ilişkiyi ya netleştirir ya da arkanda bırakırsın. Unutma: belirsizlik de bir cevaptır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın