Sana Duyduğu Şey Aşk mı Arzu mu?

Bu kişiyle olan bağın ne aşk ne de arzu kategorisine tam olarak oturmuyor. Belki hâlâ tanıma sürecindesiniz, belki de kişi kendi içinde ne hissettiğini bilmiyor. Ortada bir yönsüzlük var. Ne bir tutku, ne de derinlik tam olarak hissedilmiyor. Sana olan ilgisi, bir anda parlayıp sönen cinsten. Bazen çok ilgili, bazen yok gibi. Bu da seni kafa karışıklığına sürüklüyor. Neye güveneceğini bilemiyorsun çünkü ne arzulandığını ne de sevildiğini tam hissedemiyorsun. Bu bağ, biraz duman gibi: tutamıyorsun. Bu kişinin duyguları varsa da, netlik kazanmamış olabilir. Ancak senin beklentilerin belli olmalı. Ne aradığını bilirsen, bu flu ilişkiyi ya netleştirir ya da arkanda bırakırsın. Unutma: belirsizlik de bir cevaptır.