Burcuna Göre İstanbul’da Hangi Semtin Ruhunu Taşıyorsun?
İstanbul’un her semti bir başka karakteri, ruhu ve yaşam tarzını yansıtır. Bazıları gece hayatıyla parlar, bazıları nostaljiyle sarar, bazıları ise sakinliğiyle büyüler. Tıpkı burçlar gibi! Burcunun özellikleriyle birebir örtüşen İstanbul semtini öğrenmeye hazır mısın? Bu testte tek yapman gereken burcunu seçmek ve karakterinle örtüşen İstanbul semtini keşfetmek!
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Burcunu seç:
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Kadıköy
Nişantaşı
Beşiktaş
Kuzguncuk
Bebek
Moda
Beyoğlu
Balat
Karaköy
Levent
Cihangir
Sarıyer/Emirgan
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