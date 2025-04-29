Burcuna Göre İstanbul’da Hangi Semtin Ruhunu Taşıyorsun?

Sen enerjisi bitmek bilmeyen, kıpır kıpır bir Koç burcusun. Tıpkı Kadıköy gibi! Gündüzü ayrı, gecesi ayrı yaşayan, sanattan sokak müziğine, kalabalıktan yalnızlığa kadar her duyguyu bir arada barındıran bu semt, senin spontane ve cesur yapına birebir uyuyor. Macerayı seviyorsun ve Kadıköy’de her köşe başında yeni bir hikâye seni bekliyor. Aynı zamanda hızlı kararlar alıp, hayata karışmaktan çekinmiyorsun. Kadıköy’ün kalabalığı seni yormak yerine besliyor. Ruhun hep hareket halinde ve bu semtin hızlı ritmine tam da senin gibi bir karakter yakışır.