Burcuna Göre Evlilik Teklifi Alacağın Yüzüğü Söylüyoruz!

Senin yüzüğün klasik olmamalı! Renkli taşlar, geometrik kesimler ya da alışılmışın dışında tasarımlar tam senlik! Belki safir, belki zümrüt ya da vintage bir yüzük senin enerjini yansıtacak. Sen değişken ve meraklı bir insansın. Klasik bir tektaş yerine, ruh haline ve tarzına uyum sağlayan farklı bir yüzük seni daha çok mutlu eder. Standart şeylerden çabuk sıkıldığın için yüzüğün de tıpkı senin gibi dinamik ve özgün olmalı!