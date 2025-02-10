ChatGPT Su Harcıyor mu? The Times'ın İddialarına ChatGPT'den "İhtimal" Üzerinden Yanıt
ChatGPT Su Harcıyor mu? The Times'ın İddialarına ChatGPT'den "İhtimal" Üzerinden Yanıt
Yapay zeka, özellikle son yıllarda hayatımızın bir parçası haline geldi. Kısa süre içerisinde ise 'vazgeçilmez' bir noktaya geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Yapay zeka modelleri geliştirmek içi milyonlarca dolarlık yatırımlar yapılıyor, en parlak beyinler bu alanda çalışmalarını sürdürüyor.
Peki ChatGPT su tüketiyor mu? ChatGPT hakkında çıkan iddialara ne cevap verdi?
Kaynak: Patronlar Dünyası
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OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT, yapay zekada bir öncü oldu.
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Yapay zeka alanında son atılım ise Çin'den geldi. Çin, DeepSeek'i kullanıma sundu.
Yapay zeka çalışmalarını yürüten bilgisayarlar ise düşndüğünüzden çok daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor olabilir.
ChatGPT su tüketiyor mu? The Times'a göre EVET!
"Bu tür bir iddia, teknik olarak biraz yanıltıcı olabilir."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Bu yapay zeka bizi her manada suya götürüp susuz getirecek.
Peki hangi dünya liderinin ülkesinde yapay zeka şeysiyle ilgili bir mevzu yok? Bi ipucu daha vereyim… Uzun boylu biri. Hadi, bilene ayran