Patronlar Dünyası, yukarıda yer alan iddiaları ChatGPT'ye ilettiğinde 'Hayır, her bir sorgu için su tükettiğim doğru değil. ' cevabını aldı.

Biz de 'Chatgpt her 50 sorgulamada ortalama 2 litre su tüketiyor' iddiası doğru mu?' sorusunu yönelttik. Aldığımız cevap ise aşağıdaki gibidir;

Bu tür bir iddia, teknik olarak biraz yanıltıcı olabilir. ChatGPT gibi yapay zeka modellerinin kendisi, doğrudan fiziksel bir varlık olmadığı için su tüketmez. Ancak, bu tür iddialar, sunucuların çalıştığı veri merkezlerinin enerji tüketimi ve bu merkezlerin soğutma sistemleri gibi dolaylı faktörlere dayanıyor olabilir.

Veri merkezleri, büyük yapay zeka sistemlerini çalıştırırken elektrik tüketir ve bu elektrik üretimi sırasında çeşitli kaynaklar kullanılır. Bu enerji kullanımının çevresel etkisi, soğutma sistemleri için su kullanımı gibi dolaylı etkileri olabilir.

Ancak, 'her 50 sorgulamada 2 litre su' gibi belirli bir miktar su tüketimi hakkında herhangi bir net bilimsel veri yoktur. Bu tür bir iddia, belki de bazı tahminlere veya istatistiklere dayalı bir genelleme olabilir.

Sonuç olarak, doğrudan ChatGPT'nin su tüketmesi söz konusu olmasa da, bu tür sistemlerin enerji tüketiminin ve dolayısıyla çevresel etkilerinin su tüketimi gibi yan etkileri olabilir.