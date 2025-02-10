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ChatGPT Su Harcıyor mu? The Times'ın İddialarına ChatGPT'den "İhtimal" Üzerinden Yanıt

ChatGPT Su Harcıyor mu? The Times'ın İddialarına ChatGPT'den "İhtimal" Üzerinden Yanıt

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
10.02.2025 - 18:57

Yapay zeka, özellikle son yıllarda hayatımızın bir parçası haline geldi. Kısa süre içerisinde ise 'vazgeçilmez' bir noktaya geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Yapay zeka modelleri geliştirmek içi milyonlarca dolarlık yatırımlar yapılıyor, en parlak beyinler bu alanda çalışmalarını sürdürüyor. 

Peki ChatGPT su tüketiyor mu? ChatGPT hakkında çıkan iddialara ne cevap verdi?

Kaynak: Patronlar Dünyası

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OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT, yapay zekada bir öncü oldu.

OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT, yapay zekada bir öncü oldu.

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, milyonlarca insanın yapay zekayı ilk kez deneyimlemesini sağladı. Birkaç ay içerisinde kendini geliştiren ChatGPT kullanıcılarına birbirinden farklı özellikler sunmaya başladı. 

OpenAI'ı daha sonra birçok teknoloji şirketi takip etti.

Yapay zeka alanında son atılım ise Çin'den geldi. Çin, DeepSeek'i kullanıma sundu.

Yapay zeka alanında son atılım ise Çin'den geldi. Çin, DeepSeek'i kullanıma sundu.

ChatGPT'nin sunduğu özellikleri ücretsiz bir şekilde kullanıcılarına sunan DeepSeek yapay zeka sohbet robotu, kullanıcılar tarafından çok sevildi. Üstelik DeepSeek'in maliyetinin çok daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Fakat bazı ülkeler güvenlik konusundaki endişeleri nedeniyle DeepSeek'i yasaklamaya başladı;

Yapay zeka çalışmalarını yürüten bilgisayarlar ise düşndüğünüzden çok daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor olabilir.

Yapay zeka çalışmalarını yürüten bilgisayarlar ise düşndüğünüzden çok daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor olabilir.

The Times, Ekim ayında yayınladığı bir haberinde ChatGPT'ye güç veren devasa bilgisayarların, yanıtları iletmek için daha önce düşünülenden dört kat daha fazla suya ihtiyaç duyduğu iddiasına yer verdi.

ChatGPT su tüketiyor mu? The Times'a göre EVET!

ChatGPT su tüketiyor mu? The Times'a göre EVET!

Riverside'daki Kaliforniya Üniversitesi uzmanlarına göre, sohbet robotu ortalama 50 sorgu için 2 litre su tüketiyor. Güçlü yapay zeka geliştiren teknoloji şirketleri soğutmada, güç üretiminde ve çip üretiminde su kullanıyor. 

Eylül ayında Microsoft tarafından yayınlanan bir makalede 'GPT-3'ün enerji tüketimi bizim kullandığımız rakamın en az dört katı olacak. Bu aynı zamanda su ayak izinin de dört kat artması gerektiği anlamına geliyor.” ifadelerine yer verilmişti.

"Bu tür bir iddia, teknik olarak biraz yanıltıcı olabilir."

"Bu tür bir iddia, teknik olarak biraz yanıltıcı olabilir."

Patronlar Dünyası, yukarıda yer alan iddiaları ChatGPT'ye ilettiğinde 'Hayır, her bir sorgu için su tükettiğim doğru değil. ' cevabını aldı.  

Biz de 'Chatgpt her 50 sorgulamada ortalama 2 litre su tüketiyor' iddiası doğru mu?' sorusunu yönelttik. Aldığımız cevap ise aşağıdaki gibidir;

Bu tür bir iddia, teknik olarak biraz yanıltıcı olabilir. ChatGPT gibi yapay zeka modellerinin kendisi, doğrudan fiziksel bir varlık olmadığı için su tüketmez. Ancak, bu tür iddialar, sunucuların çalıştığı veri merkezlerinin enerji tüketimi ve bu merkezlerin soğutma sistemleri gibi dolaylı faktörlere dayanıyor olabilir.

Veri merkezleri, büyük yapay zeka sistemlerini çalıştırırken elektrik tüketir ve bu elektrik üretimi sırasında çeşitli kaynaklar kullanılır. Bu enerji kullanımının çevresel etkisi, soğutma sistemleri için su kullanımı gibi dolaylı etkileri olabilir. 

Ancak, 'her 50 sorgulamada 2 litre su' gibi belirli bir miktar su tüketimi hakkında herhangi bir net bilimsel veri yoktur. Bu tür bir iddia, belki de bazı tahminlere veya istatistiklere dayalı bir genelleme olabilir.

Sonuç olarak, doğrudan ChatGPT'nin su tüketmesi söz konusu olmasa da, bu tür sistemlerin enerji tüketiminin ve dolayısıyla çevresel etkilerinin su tüketimi gibi yan etkileri olabilir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Can vanKamp

Bu yapay zeka bizi her manada suya götürüp susuz getirecek.

Salgın Hastalık

Peki hangi dünya liderinin ülkesinde yapay zeka şeysiyle ilgili bir mevzu yok? Bi ipucu daha vereyim… Uzun boylu biri. Hadi, bilene ayran