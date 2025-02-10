Siz de Bağımlı mısınız? Sosyal Medya Platformlarının Bağımlılık Süreleri Belli Oldu!
Siz de Bağımlı mısınız? Sosyal Medya Platformlarının Bağımlılık Süreleri Belli Oldu!
Akıllı telefonlar, sosyal medya uygulamaları artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Öyle ki sipariş ettiğimiz yemeğin önce fotoğrafını çekeriz, gittiğimiz yeri de paylaşmasak olmaz. Son yıllarda git gide artan sosyal medya bağımlılığı aslında pek çok zararı da beraberinde getiriyor. Çocukların da kullanmaya başladığı sosyal medya uygulamalarında her geçen gün 'bağımlı' sayısı artıyor.
Peki sosyal medya uygulamalarının bağımlılık sınırı ne?
Yoksa sizde bir bağımlı mısınız?
Kaynak: Esra Sayın / TRT Haber
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Instagramda bir günde ortalama ne kadar süre geçiriyorsunuz?
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Sosyal medya uygulamalarını kapatıp çıkmak sandığınız kadar kolay değil.
TikTok'tan sızdırılan belgelerde sosyal medya platformlarının kaçıncı dakikayı "bağımlılık" sınırını kabul ettiğini ortaya çıkardı!
Instagram'da ise 30 dakikanın üzerinde zaman geçiriyorsanız, bağımlı olabilirsiniz!
YouTube daha uzun formatlı videoları barındırdığı için bu süre 45 dakikaya kadar çıkıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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