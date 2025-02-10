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Siz de Bağımlı mısınız? Sosyal Medya Platformlarının Bağımlılık Süreleri Belli Oldu!

Siz de Bağımlı mısınız? Sosyal Medya Platformlarının Bağımlılık Süreleri Belli Oldu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
10.02.2025 - 17:38

Akıllı telefonlar, sosyal medya uygulamaları artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Öyle ki sipariş ettiğimiz yemeğin önce fotoğrafını çekeriz, gittiğimiz yeri de paylaşmasak olmaz. Son yıllarda git gide artan sosyal medya bağımlılığı aslında pek çok zararı da beraberinde getiriyor. Çocukların da kullanmaya başladığı sosyal medya uygulamalarında her geçen gün 'bağımlı' sayısı artıyor.

Peki sosyal medya uygulamalarının bağımlılık sınırı ne?

Yoksa sizde bir bağımlı mısınız?

Kaynak: Esra Sayın / TRT Haber

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Instagramda bir günde ortalama ne kadar süre geçiriyorsunuz?

Instagramda bir günde ortalama ne kadar süre geçiriyorsunuz?

Muhtemelen birçoğumuz bu sürenin farkında bile değiliz. Elimizin altında duran sosyal medya uygulamaları birer girdap gibi bizi içine çekiyor. Hele ki uygulamalara yeni yeni gelen  'keşfet' özelliği, sizin uygulamayı kapatmanıza resmen engel oluyor. 

Saniyeler içinde bir sonraki videoya geçiyor, algoritmalar sayesinde ise sürekli hoşunuza giden içerikler tüketiyorsunuz!

Sosyal medya uygulamalarını kapatıp çıkmak sandığınız kadar kolay değil.

Sosyal medya uygulamalarını kapatıp çıkmak sandığınız kadar kolay değil.

Bunun sebebi ise beyninizde salgılanan 'dopamin' Instagram, TikTok, YouTube ve X gibi platformlarda vakit geçirdikçe beyninizde 'ödül mekanizması' denilen bir sistem harekete geçiyor.

TRT Haber'den Esra Sayın'ın aktardığı habere göre, anlık beğeniler, bildirimler ve hızlı tüketilen içerikler dopamin salınımını etkiliyor. Bu da beynimizin daha fazla dopamin istemesine, bizim de uygulamalarda daha fazla zaman geçirmemize sebep oluyor.

TikTok'tan sızdırılan belgelerde sosyal medya platformlarının kaçıncı dakikayı "bağımlılık" sınırını kabul ettiğini ortaya çıkardı!

TikTok'tan sızdırılan belgelerde sosyal medya platformlarının kaçıncı dakikayı "bağımlılık" sınırını kabul ettiğini ortaya çıkardı!

Şirket içi belgelere göre TikTok kullanıcıları 35 dakikayı aştıkları an 'bağımlılık düzeyinde' işaretler göstermeye başlıyor!

Tiktok kullanıcılarının ise günde ortalama 95 dakika vakit geçirdiği tahmin ediliyor.

Instagram'da ise 30 dakikanın üzerinde zaman geçiriyorsanız, bağımlı olabilirsiniz!

Instagram'da ise 30 dakikanın üzerinde zaman geçiriyorsanız, bağımlı olabilirsiniz!

Instagram özellikle fotoğraf ve video ağırlıklı içeriklerden oluşuyor. Şimdilerde telefonunda Instagram uygulaması olmayan neredeyse yok! Ayrıca insanların günde ortalama 1 saatin üzerinde vakit geçirdiği belirtiliyor.

YouTube daha uzun formatlı videoları barındırdığı için bu süre 45 dakikaya kadar çıkıyor.

YouTube daha uzun formatlı videoları barındırdığı için bu süre 45 dakikaya kadar çıkıyor.

X'de (eski adıyla Twitter) ise bağımlılık süresi 31 dakika. X, özellikle sürekli güncellenen bir haber akışına sahip olduğu için insanlarda FOMO (Kaçırma Korkusuna) sebep olabiliyor. 

Gençler arasında popülaritesi azalan Facebook'da bağımlılık süresi ise 33 dakika. Yalnızca tanıdık çevreyle iletişim kurmak için kullanılan Facebook zararsız gibi görülse de veriler bunun tam tersine işaret ediyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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