Siz de Bağımlı mısınız? Sosyal Medya Platformlarının Bağımlılık Süreleri Belli Oldu!

Bunun sebebi ise beyninizde salgılanan 'dopamin' Instagram, TikTok, YouTube ve X gibi platformlarda vakit geçirdikçe beyninizde 'ödül mekanizması' denilen bir sistem harekete geçiyor.

TRT Haber'den Esra Sayın'ın aktardığı habere göre, anlık beğeniler, bildirimler ve hızlı tüketilen içerikler dopamin salınımını etkiliyor. Bu da beynimizin daha fazla dopamin istemesine, bizim de uygulamalarda daha fazla zaman geçirmemize sebep oluyor.