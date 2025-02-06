DeepSeek Ülkelerde Birer Birer Yasaklanıyor: "Casusluk Eğilimli Bir Uygulama"
DeepSeek Ülkelerde Birer Birer Yasaklanıyor: "Casusluk Eğilimli Bir Uygulama"
Yapay zeka savaşlarına Çin hızlı bir giriş yaptı. OpenAI'ın geliştiricisi olduğu ChatGPT'ye en büyük rakip, DeepSeek oldu. Yapay zeka kullanıcıları, DeepSeek'in diğer bütün yapay zekalardan daha 'iyi' olduğunu söylemeye başladı. ABD ve Çin arasında süren rekabet kızışırken bazı ülkeler DeepSeek'i yasaklamaya başladı.
Peki DeepSeek hangi ülkelerde, neden yasaklandı?
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Son yıllarda yeni bir 'trend' haline gelen yapay zekanın öncüsü, OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT oldu.
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Yapay zeka 'savaşına' Çin hızlı bir giriş yaptı. Yapay zeka robotu DeepSeek, ChatGPT'nin en büyük rakibi oldu.
DeepSeek, dünyada en çok indirilen uygulamalardan biri oldu, kullanıcılar yeni yapay zekanın özelliklerini öve öve bitiremedi.
Fakat DeepSeek, bazı ülkelerde yasaklanmaya başladı. Bu kervana son olarak dahil olan Hollanda DeepSeek'i "casusluk eğilimli bir uygulama" olarak nitelendirdi.
DeepSeek hangi ülkelerde yasaklandı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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