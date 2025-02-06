DeepSeek Ülkelerde Birer Birer Yasaklanıyor: "Casusluk Eğilimli Bir Uygulama"

Yapay zeka savaşlarına Çin hızlı bir giriş yaptı. OpenAI'ın geliştiricisi olduğu ChatGPT'ye en büyük rakip, DeepSeek oldu. Yapay zeka kullanıcıları, DeepSeek'in diğer bütün yapay zekalardan daha 'iyi' olduğunu söylemeye başladı. ABD ve Çin arasında süren rekabet kızışırken bazı ülkeler DeepSeek'i yasaklamaya başladı.

Peki DeepSeek hangi ülkelerde, neden yasaklandı?