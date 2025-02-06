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DeepSeek Ülkelerde Birer Birer Yasaklanıyor: "Casusluk Eğilimli Bir Uygulama"

DeepSeek Ülkelerde Birer Birer Yasaklanıyor: "Casusluk Eğilimli Bir Uygulama"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.02.2025 - 12:56

Yapay zeka savaşlarına Çin hızlı bir giriş yaptı. OpenAI'ın geliştiricisi olduğu ChatGPT'ye en büyük rakip, DeepSeek oldu. Yapay zeka kullanıcıları, DeepSeek'in diğer bütün yapay zekalardan daha 'iyi' olduğunu söylemeye başladı. ABD ve Çin arasında süren rekabet kızışırken bazı ülkeler DeepSeek'i yasaklamaya başladı. 

Peki DeepSeek hangi ülkelerde, neden yasaklandı?

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Son yıllarda yeni bir 'trend' haline gelen yapay zekanın öncüsü, OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT oldu.

Son yıllarda yeni bir 'trend' haline gelen yapay zekanın öncüsü, OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT oldu.

ChatGPT, kısa sürede kendisini geliştirdi ve kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya başladı. ChatGPT'nin başarısının ardından Meta, Google ve X de yapay zeka alanında yatırım yapmaya başladı.

Fakat belli bir zamana kadar kullanıma sunulan bütün yapay zekalar, ABD'nin geliştirdikleriydi.

Yapay zeka 'savaşına' Çin hızlı bir giriş yaptı. Yapay zeka robotu DeepSeek, ChatGPT'nin en büyük rakibi oldu.

Yapay zeka 'savaşına' Çin hızlı bir giriş yaptı. Yapay zeka robotu DeepSeek, ChatGPT'nin en büyük rakibi oldu.

DeepSeek, ChatGPT'nin ücretli sunduğu özellikleri, kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde sunmaya başladı. Ayrıca açık kaynaklı oluşu da DeepSeek'i diğer yapay zekalardan ayıran en önemli özelliği oldu.

DeepSeek, dünyada en çok indirilen uygulamalardan biri oldu, kullanıcılar yeni yapay zekanın özelliklerini öve öve bitiremedi.

DeepSeek, dünyada en çok indirilen uygulamalardan biri oldu, kullanıcılar yeni yapay zekanın özelliklerini öve öve bitiremedi.

Üstelik DeepSeek iki ay gibi kısa bir sürede geliştirilmiş, ayrıca maliyetinin de çok uygun olduğu açıklanmıştı.

Fakat DeepSeek, bazı ülkelerde yasaklanmaya başladı. Bu kervana son olarak dahil olan Hollanda DeepSeek'i "casusluk eğilimli bir uygulama" olarak nitelendirdi.

Fakat DeepSeek, bazı ülkelerde yasaklanmaya başladı. Bu kervana son olarak dahil olan Hollanda DeepSeek'i "casusluk eğilimli bir uygulama" olarak nitelendirdi.

Hollanda'da DeepSeek'in kamu cihazlarında kullanılması yasaklandı.

DeepSeek hangi ülkelerde yasaklandı?

DeepSeek hangi ülkelerde yasaklandı?

DeepSeek'in kamu cihazlarında kullanımı birçok ülkede yasaklandı. Bu ülkelerin listesi aşağıdaki gibidir:

ABD'de ise ABD Donanması ve NASA gibi bazı kurumlar güvenlik ve gizlilik endişeleri nedeniyle erişimi engelledi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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