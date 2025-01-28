ChatGPT ve Deepseek'i Birbirlerine Sorduk: Olay Kahve İçme Teklifine Kadar Gitti!

Yapay zeka modelleri gün geçtikçe level atlarken piyasaya yeni bir modelleme daha geldi. ABD'nin öncülük ettiği yapay zeka alanında bu kez Çin tüm dikkatleri üzerine çekti. Çin'in yapay zeka uygulaması DeepSeek, ilk günden milyonlarca kişinin favorisi haline geldi. Ücretsiz bir kullanım sunan Deepseek'in, ChatGPT'nin ve Gemini'ın özelliklerini geri bıraktığı söyleniyor.

Peki ChatGPT ve Gemini bu iddialara karşı ne diyor?

Gelin, Çin ve ABD arasındaki yapay zeka yarışını bir de yapay zekaların kendi ağzından dinleyelim!