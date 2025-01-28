ChatGPT ve Deepseek'i Birbirlerine Sorduk: Olay Kahve İçme Teklifine Kadar Gitti!
ChatGPT ve Deepseek'i Birbirlerine Sorduk: Olay Kahve İçme Teklifine Kadar Gitti!
Yapay zeka modelleri gün geçtikçe level atlarken piyasaya yeni bir modelleme daha geldi. ABD'nin öncülük ettiği yapay zeka alanında bu kez Çin tüm dikkatleri üzerine çekti. Çin'in yapay zeka uygulaması DeepSeek, ilk günden milyonlarca kişinin favorisi haline geldi. Ücretsiz bir kullanım sunan Deepseek'in, ChatGPT'nin ve Gemini'ın özelliklerini geri bıraktığı söyleniyor.
Peki ChatGPT ve Gemini bu iddialara karşı ne diyor?
Gelin, Çin ve ABD arasındaki yapay zeka yarışını bir de yapay zekaların kendi ağzından dinleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çin, yapay zeka dünyasına hızlı bir adım atarak "DeepSeek" isimli uygulamasını tanıttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu yapay zeka savaşını farklı bir boyuta taşımak adına, sözü direkt olarak yapay zekaya bırakmak istedik! Öncelikle Deepseek'e "hoş geldin" dedik ve sorduk: "Senin diğerlerinden farkın ne?"
İşleri biraz kızıştıralım... "Senin ChatGPT'yi geride bıraktığın söyleniyor. Milyonlarca kişi artık DeepSeek kullanmaya başlayacakmış?"
Sıra geldi ChatGPT'ye! "Deepseek'in senden daha iyi olduğunu söylüyorlar" diyerek bakalım ChatGPT'nin ağzından laf alabilecek miyiz?
"Haha, DeepSeek mütevazılığına pek bir vurgu yapmış, demek ki kendine güveniyor! Anlaşılan o da oldukça zekice yanıtlar veriyor. Belki de bir tür "AI ego" durumu söz konusu—kendi yazılımlarını savunmak, haklı! 😄"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki bu konu nereye bağlandı dersiniz? Deepseek, ChatGPT'ye bir kahve içme teklifinde bulundu! 😂
Gemini'ı da yalnız bırakacak değiliz! Son zamanların en dikkat çekici yapay zeka modellerinden olan Gemini'a Deepseek'in kendisini neden kahve içmeye çağırmadığını sorduk.
İstemeden tüm yapay zekaları bir kahve için ikna etmiş olduk!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın