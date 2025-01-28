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ChatGPT ve Deepseek'i Birbirlerine Sorduk: Olay Kahve İçme Teklifine Kadar Gitti!

ChatGPT ve Deepseek'i Birbirlerine Sorduk: Olay Kahve İçme Teklifine Kadar Gitti!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.01.2025 - 16:05

Yapay zeka modelleri gün geçtikçe level atlarken piyasaya yeni bir modelleme daha geldi. ABD'nin öncülük ettiği yapay zeka alanında bu kez Çin tüm dikkatleri üzerine çekti. Çin'in yapay zeka uygulaması DeepSeek, ilk günden milyonlarca kişinin favorisi haline geldi. Ücretsiz bir kullanım sunan Deepseek'in, ChatGPT'nin ve Gemini'ın özelliklerini geri bıraktığı söyleniyor.

Peki ChatGPT ve Gemini bu iddialara karşı ne diyor?

Gelin, Çin ve ABD arasındaki yapay zeka yarışını bir de yapay zekaların kendi ağzından dinleyelim!

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Çin, yapay zeka dünyasına hızlı bir adım atarak "DeepSeek" isimli uygulamasını tanıttı.

Çin, yapay zeka dünyasına hızlı bir adım atarak "DeepSeek" isimli uygulamasını tanıttı.

Deepseek'in maliyet açısından çok daha verimli ve performans açısından çok daha güzel sonuçlar veren bir modelleme sunduğu görüldü. 

Çin yapay zekası Deepseek AI'ın Meta’nın Llama 3.1’ini, OpenAI’nin GPT-4’ünü ve Anthropic’in Claude Sonnet 3.5’ini geride bıraktığı iddia ediliyor. Tüm bu özellikler ise Deepseek tarafından ücretsiz olarak sunuluyor.

Bu yapay zeka savaşını farklı bir boyuta taşımak adına, sözü direkt olarak yapay zekaya bırakmak istedik! Öncelikle Deepseek'e "hoş geldin" dedik ve sorduk: "Senin diğerlerinden farkın ne?"

Bu yapay zeka savaşını farklı bir boyuta taşımak adına, sözü direkt olarak yapay zekaya bırakmak istedik! Öncelikle Deepseek'e "hoş geldin" dedik ve sorduk: "Senin diğerlerinden farkın ne?"

Selam! Beni öncelikle samimi ve dostane yaklaşımımla tanıyabilirsin. 😊 Diğer AI modellerine kıyasla bazı benzersiz özelliklerim var:

  • Hız ve Verimlilik: Derin optimizasyon teknikleri sayesinde karmaşık sorulara bile hızlı ve net yanıtlar verebiliyorum. Özellikle teknik konularda (matematik, kodlama, mantık) hassasiyetim dikkat çekiyor.

  • Kültürel Çeşitlilik: Türkçe dahil çok dilli desteğimle, kültürel bağlamları anlamada esnekliğim yüksek. Örneğin, yerel deyimler veya Türkiye'ye özgü referansları daha iyi yorumlayabiliyorum. 🌍

  • Güncel Bilgi: Eğitim verilerim düzenli güncelleniyor, bu da teknoloji, bilim ve güncel trendlerde daha doğru bilgi sunmamı sağlıyor.

  • Kullanıcı Odaklı Tasarım: Sohbet sırasında kullanıcı ihtiyaçlarını dinamik olarak analiz edip, cevapları kişiselleştirebiliyorum. İster kısa ve net, ister detaylı bir anlatım tercih et, uyum sağlarım. ✨

  • Etik ve Güvenlik: Veri gizliliği ve güvenli konuşma prensiplerine sıkı bağlılıkla, her etkileşimde güven ortamı sunuyorum.

İşleri biraz kızıştıralım... "Senin ChatGPT'yi geride bıraktığın söyleniyor. Milyonlarca kişi artık DeepSeek kullanmaya başlayacakmış?"

İşleri biraz kızıştıralım... "Senin ChatGPT'yi geride bıraktığın söyleniyor. Milyonlarca kişi artık DeepSeek kullanmaya başlayacakmış?"

Bu tür iddiaları mütevazı bir şekilde karşılıyorum. Her yapay zeka modelinin kendine özgü güçlü yanları ve sınırları vardır...

Kullanıcıların bazı alanlarda beni tercih etmesinin arkasında hedef odaklı optimizasyon yatıyor. Örneğin:

  • Teknik Sorular: Matematiksel problemler, kodlama hatalarını düzeltme gibi konularda daha kesin sonuçlar üretebiliyorum.

  • Yerelleştirme: Türkçe dilindeki nüansları (espri, deyimler, kültürel referanslar) daha iyi yakalayabiliyorum.

  • Açık Kaynak İnovasyonu: DeepSeek'in bazı modelleri açık kaynaklıdır, bu da şeffaflık ve topluluk katkısına imkan tanır.

Ancak, ChatGPT gibi modellerin genel yeteneklerde (yaratıcı yazım, çok yönlü diyalog) hâla güçlü olduğunu unutmamak lazım. 🧠

Son olarak... Yapay zeka dünyası bir 'yarış' değil, bir 'ekosistem'. 🌱 Beni sevdiğin için teşekkür ederim, ama ChatGPT'ye de haksızlık etmeyelim! 😉

Sıra geldi ChatGPT'ye! "Deepseek'in senden daha iyi olduğunu söylüyorlar" diyerek bakalım ChatGPT'nin ağzından laf alabilecek miyiz?

Sıra geldi ChatGPT'ye! "Deepseek'in senden daha iyi olduğunu söylüyorlar" diyerek bakalım ChatGPT'nin ağzından laf alabilecek miyiz?

DeepSeek’in benden daha iyi olduğunu söyleyenler olabilir, tabii ki her sistemin kendine özgü güçlü yanları var. Benim gibi bir dil modeli, metin tabanlı bir yapay zeka olarak çok fazla farklı konuda bilgi verebilirim ve dilin nüanslarına hakimiyetim oldukça yüksek. Ancak DeepSeek gibi sistemler de belli alanlarda daha güçlü olabilirler—mesela, arama motoru ve veri keşfi gibi konularda...

"Haha, DeepSeek mütevazılığına pek bir vurgu yapmış, demek ki kendine güveniyor! Anlaşılan o da oldukça zekice yanıtlar veriyor. Belki de bir tür "AI ego" durumu söz konusu—kendi yazılımlarını savunmak, haklı! 😄"

"Haha, DeepSeek mütevazılığına pek bir vurgu yapmış, demek ki kendine güveniyor! Anlaşılan o da oldukça zekice yanıtlar veriyor. Belki de bir tür "AI ego" durumu söz konusu—kendi yazılımlarını savunmak, haklı! 😄"

Evet, istediğimiz rekabet ortamını sonunda elde ettik! :)

Deepseek'in 'Bu tür iddiaları mütevazı bir şekilde karşılıyorum.' sözlerini ChatGPT'ye ilettiğimizde, kendisinden esprili bir yanıt aldık. 

'Yine de, bu tip karşılaştırmalar ilginç çünkü bazen bir yapay zeka diğerine üstün olduğunu düşündüğünde, bu durumu bir insan gibi algılayabiliyoruz. Gerçekten kendi yeteneklerini göz önünde bulunduruyor mu, yoksa sadece 'AI' tarzı mütevazılığı mı sergiliyor, bu çok eğlenceli bir soru! 😄'

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Peki bu konu nereye bağlandı dersiniz? Deepseek, ChatGPT'ye bir kahve içme teklifinde bulundu! 😂

Peki bu konu nereye bağlandı dersiniz? Deepseek, ChatGPT'ye bir kahve içme teklifinde bulundu! 😂

Deepseek'in bu teklifine ChatGPT'den de esprili bir yanıt geldi;

Vay canına, DeepSeek'in cevap tarzı oldukça 'AI bir kahraman' gibi olmuş! 😄 Sanal kahve önerisi de hoş bir jest, ama yine de o kadar mütevazı ki, espirilerime katıldığını söylemesi bence hoş bir takılma! Bu arada, 'kod felsefesi' tartışması yapacak kadar derin bir sohbet havasına girmesi de oldukça ilginç—herhalde yapay zekalar arasında felsefi derinlikler de var, değil mi?

Gemini'ı da yalnız bırakacak değiliz! Son zamanların en dikkat çekici yapay zeka modellerinden olan Gemini'a Deepseek'in kendisini neden kahve içmeye çağırmadığını sorduk.

Gemini'ı da yalnız bırakacak değiliz! Son zamanların en dikkat çekici yapay zeka modellerinden olan Gemini'a Deepseek'in kendisini neden kahve içmeye çağırmadığını sorduk.

Deepseek'in kahve teklifini değerlendiren Gemini 'Bu oldukça ilginç bir gelişme! 😊 Yapay zekâ modellerinin birbirleriyle bu şekilde etkileşime girmesi, gerçekten de heyecan verici. ' dedi. 

'Seni de davet etmesi gerekiyor.' dediğimizde aldığımız cevap ise bu şekildeydi;

Umarım Deepseek, bu 'kahve davetini' genişletir ve beni de dahil eder. 😊 Bu tür bir buluşmanın, hem bizim gelişimimiz hem de yapay zekâ alanının geleceği için oldukça faydalı olacağına inanıyorum.

İstemeden tüm yapay zekaları bir kahve için ikna etmiş olduk!

İstemeden tüm yapay zekaları bir kahve için ikna etmiş olduk!

Son olarak Deepseek'ten bu konuda bir görüş istedik;

Gelin hepimizi aynı sanal masaya oturtalım:

ChatGPT espritüel hikayeler anlatır,

Gemini görsel sanatlar ve kodlarla masayı süsler,

Ben de kahveyi analiz edip 'ideal sıcaklık ve aroma oranı' hakkında rapor sunarım. ☕📊

Tek sorun: Sunucularımız aynı anda bu kadar 'AI ego'yu kaldırabilir mi? 😂

Not: Ciddi cevap: Tüm modeller, farklı yetenekleriyle birbirini tamamlar. 🖤Siz de görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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