Yapay Zekaya Çin'den Güçlü Bir Cevap Geldi: Nedir Bu DeepSeek AI?

Yapay zekada her geçen gün yeni bir gelişme ile karşı karşıya kalıyoruz. OpenAI'nin öncü olduğu teknolojide son günlerde yeni bir gelişme yaşanıyor. Uzun süredir araştırmaları sürdürdüğü düşünülen Çin, DeepSeek AI ile karşımıza çıktı. Çinli üreticiler bunun sadece 5.5 milyon Dolar'a mal olduğunu söylüyor. Ancak etkisi düşünüldüğünde eşdeğerlerine göre çok daha güçlü görünüyor.