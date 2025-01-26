Yapay Zekaya Çin'den Güçlü Bir Cevap Geldi: Nedir Bu DeepSeek AI?
Yapay Zekaya Çin'den Güçlü Bir Cevap Geldi: Nedir Bu DeepSeek AI?
Yapay zekada her geçen gün yeni bir gelişme ile karşı karşıya kalıyoruz. OpenAI'nin öncü olduğu teknolojide son günlerde yeni bir gelişme yaşanıyor. Uzun süredir araştırmaları sürdürdüğü düşünülen Çin, DeepSeek AI ile karşımıza çıktı. Çinli üreticiler bunun sadece 5.5 milyon Dolar'a mal olduğunu söylüyor. Ancak etkisi düşünüldüğünde eşdeğerlerine göre çok daha güçlü görünüyor.
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Yapay zeka geleceğin teknolojisini ve bugünü derinden etkiliyor. Yapay zeka robotlarının neler başarabildiğini gördükçe "bizi neler bekliyor?" demeden edemiyoruz.
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Yapay zekaya bir katkı da Çin'den geldi. Çin’in yeni nesil yapay zeka teknolojileri, maliyet açısından çok daha verimli ve performans açısından önde olan modeller sunması ile ön plana çıkıyor.
İlginç olan ise bu çalışmaların sadece iki ay gibi bir sürede ortaya çıkmış olması. Şu an ortaya çıkan DeepSeek AI'nin Meta’nın Llama 3.1’ini, OpenAI’nin GPT-4’ünü ve Anthropic’in Claude Sonnet 3.5’ini geride bıraktığı iddia ediliyor.
Ayrıca DeepSeek, OpenAI'ın ayda 200 dolar ödeme istediği modeli 'o1'e denk olan R1 yapay zeka motorunu ücretsiz olarak kullanıcıların erişimine sunuyor.
DeepSeek, OpenAI'ın aksine bilgileri anlık olarak internetten toplamıyor. Yapay zeka modelinin kullandığı veriler 2021 yılından sonrasını içermiyor. Ancak DeepSeek, güncel haberler ve verilerle çalışılmayan diğer alanlarda ChatGPT-01 ile benzer işlevler sunuyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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