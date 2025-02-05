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Yaşam
Google, Silahlarda Yapay Zeka Kullanılmasına İlişkin Kararını Geri Çekti

Google, Silahlarda Yapay Zeka Kullanılmasına İlişkin Kararını Geri Çekti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.02.2025 - 17:42

Google, yıllar önce yapay zekanın silahlarda kullanılmasına kesin bir şekilde karşı çıkmıştı. 2018’de, “zarara yol açması muhtemel” tüm yapay zeka projelerini yasaklamıştı. Ancak şirket, şimdi bu kararını geri çekti. Yeni kurallar, yapay zekanın silah ve gözetim alanlarında kullanılmasına izin veriyor.

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Google’ın çatı şirketi Alphabet, yapay zekaya ilişkin ilkelerini güncelleyerek 2018'de koyduğu yasakları kaldırdı. Artık yapay zeka, silah geliştirme ve gözetim teknolojilerinde kullanılabilecek.

Google’ın çatı şirketi Alphabet, yapay zekaya ilişkin ilkelerini güncelleyerek 2018'de koyduğu yasakları kaldırdı. Artık yapay zeka, silah geliştirme ve gözetim teknolojilerinde kullanılabilecek.

Google yetkilileri, yapay zekanın artık laboratuvarlardan çıkıp günlük hayatın her alanına yayıldığını söylüyor. Cep telefonları ve internet kadar yaygın bir teknoloji haline gelen yapay zeka için şirket, temel ilkeleri yeniden değerlendirme gereği duydu.

Google yetkilileri, yapay zekanın artık laboratuvarlardan çıkıp günlük hayatın her alanına yayıldığını söylüyor. Cep telefonları ve internet kadar yaygın bir teknoloji haline gelen yapay zeka için şirket, temel ilkeleri yeniden değerlendirme gereği duydu.

Ancak bu durum tartışmaları da beraberinde getiriyor. 2018’de Google çalışanları, ABD Savunma Bakanlığı ile yürütülen "Project Maven" projesine karşı çıkarak büyük tepki göstermişti. Binlerce çalışanın imzaladığı dilekçenin ardından Google, projeye devam etmeme kararı almıştı.

Ancak bu durum tartışmaları da beraberinde getiriyor. 2018’de Google çalışanları, ABD Savunma Bakanlığı ile yürütülen "Project Maven" projesine karşı çıkarak büyük tepki göstermişti. Binlerce çalışanın imzaladığı dilekçenin ardından Google, projeye devam etmeme kararı almıştı.

Google, yapay zeka alanındaki yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Şirket, 2025 yılına kadar yapay zeka projelerine tam 75 milyar dolar harcayacağını duyurdu. Rakam, piyasa beklentilerinin yüzde 29 üzerinde.

Google, yapay zeka alanındaki yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Şirket, 2025 yılına kadar yapay zeka projelerine tam 75 milyar dolar harcayacağını duyurdu. Rakam, piyasa beklentilerinin yüzde 29 üzerinde.

Ayrıca Google’ın yapay zeka platformu Gemini, arama sonuçlarında öne çıkarılarak kullanıcılarla buluşuyor. Şirket, yapay zeka tabanlı arama ve altyapı projelerine hız verirken, finansal sonuçları beklentilerin altında kalsa da dijital reklam gelirlerinde yüzde 10’luk bir artış sağladı.

Ayrıca Google’ın yapay zeka platformu Gemini, arama sonuçlarında öne çıkarılarak kullanıcılarla buluşuyor. Şirket, yapay zeka tabanlı arama ve altyapı projelerine hız verirken, finansal sonuçları beklentilerin altında kalsa da dijital reklam gelirlerinde yüzde 10’luk bir artış sağladı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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