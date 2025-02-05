Google, Silahlarda Yapay Zeka Kullanılmasına İlişkin Kararını Geri Çekti

Google, yıllar önce yapay zekanın silahlarda kullanılmasına kesin bir şekilde karşı çıkmıştı. 2018’de, “zarara yol açması muhtemel” tüm yapay zeka projelerini yasaklamıştı. Ancak şirket, şimdi bu kararını geri çekti. Yeni kurallar, yapay zekanın silah ve gözetim alanlarında kullanılmasına izin veriyor.