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Yangında 8 Yakınını Kaybeden Mehmet Güner: “Kızım En Son Hakkınızı Helal Edin Dedi”

Yangında 8 Yakınını Kaybeden Mehmet Güner: “Kızım En Son Hakkınızı Helal Edin Dedi”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.02.2025 - 16:24

Bolu Kartalkaya’da bulunan otelde çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bolu AK Parti 22. Dönem Milletvekili Mehmet Güner’in 8 yakını yangında vefat etmişti. Bugün ilk kez açıklamalarda bulunan Mehmet Güner, kızıyla yaptığı son telefon görüşmesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

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Bolu’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında Zehra Sena Güner Gültekin ve eşi Bilal Gültekin, çocukları Muhammet Selim Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Bekir Sadık Gültekin, çiftin koruyucu ailesi oldukları Sümeyye Güner, Bilal Gültekin'in kardeşleri Enes Gültekin ile Rümeysa Gültekin hayatını kaybetmişti.

Bolu’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında Zehra Sena Güner Gültekin ve eşi Bilal Gültekin, çocukları Muhammet Selim Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Bekir Sadık Gültekin, çiftin koruyucu ailesi oldukları Sümeyye Güner, Bilal Gültekin'in kardeşleri Enes Gültekin ile Rümeysa Gültekin hayatını kaybetmişti.

Yangın faciası sonrasında Zehra Sena Güner Gültekin'in babası AK Parti Bolu 22. Dönem Milletvekili Mehmet Güner ilk kez konuştu.

Yangın faciası sonrasında Zehra Sena Güner Gültekin'in babası AK Parti Bolu 22. Dönem Milletvekili Mehmet Güner ilk kez konuştu.

Konuştuğu esnada duygusal anlar yaşayan Mehmet Güner, "Damadımız, kardeşlerini de alarak 3 günlük bir kayak tatili yapmak için Kartalkaya'ya gitti. Yangından sonraki günde de döneceklerdi. Onların oradaki tatilinin son gecesiydi. Biz gece saat 03.30 civarında eşimin telefonu çaldı. Beni uyandırdı. Kalktık, kızım telefonda, ‘Yangın var. Odalarda duman doldu. Durum kötü, hakkınızı helal edin' dedi. Ondan sonra ben hemen yola çıktım. Baktık ki, ‘Çıkmadılarsa mümkün değil' onu gördük. Tamam, bir takım ihmaller var, yanlışlar var, sıkıntılar var ama bu saatten sonra bizim evlatlarımızı geri getirebilecek hiçbir şey yok" dedi.

Konuştuğu esnada duygusal anlar yaşayan Mehmet Güner, "Damadımız, kardeşlerini de alarak 3 günlük bir kayak tatili yapmak için Kartalkaya'ya gitti. Yangından sonraki günde de döneceklerdi. Onların oradaki tatilinin son gecesiydi. Biz gece saat 03.30 civarında eşimin telefonu çaldı. Beni uyandırdı. Kalktık, kızım telefonda, ‘Yangın var. Odalarda duman doldu. Durum kötü, hakkınızı helal edin' dedi. Ondan sonra ben hemen yola çıktım. Baktık ki, ‘Çıkmadılarsa mümkün değil' onu gördük. Tamam, bir takım ihmaller var, yanlışlar var, sıkıntılar var ama bu saatten sonra bizim evlatlarımızı geri getirebilecek hiçbir şey yok" dedi.

Mehmet Güner’in açıklamaları

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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