Bolu’daki Yangın Faciası: Bolu İl Özel İdaresi’nde 2 Üst Düzey Yönetici Gözaltına Alındı
Bolu’daki Yangın Faciası: Bolu İl Özel İdaresi’nde 2 Üst Düzey Yönetici Gözaltına Alındı
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Bolu’da meydana gelen otel yangınında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.
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Bu akşam saatlerinde, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındığı öğrenildi.
Bolu’daki Kartaltepe Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın sebebiyle 19 kişi tutuklanmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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