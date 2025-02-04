İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan "10 Gün" Eleştirilerine Yanıt: "Müfettişlerimiz Raporlarını Tamamladı"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan "10 Gün" Eleştirilerine Yanıt: "Müfettişlerimiz Raporlarını Tamamladı"
Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Olay yerini ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “10 gün içinde soruşturmayı tamamlayıp suçluları ortaya çıkartırız” açıklamasında bulunmuştu. 21 Ocak’ta çıkan yangının üzerinden 15 gün geçmesine rağmen suçluların ortaya çıkmaması üzerine eleştirilen Bakan Yerlikaya’dan açıklama geldi.
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Grand Kartal Otel’de 21 Ocak Salı günü gece saat 03.00 sularında başlayan yangın tüm binayı sarmış ve yaşanan can pazarında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.
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Bakanlarla birlikte yangın bölgesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Oteli denetleme sorumluluğunun Bolu Belediyesi'ne mi, Kültür ve Turizm Bakanlığına mı ait olduğu 10 gün içinde ortaya çıkacak" açıklamasında bulunmuştu.
Yangının üzerinden 15 gün geçmesine rağmen sorumluluların ortaya çıkmaması üzerine eleştirilen İçişleri Bakanından açıklama geldi.
Bakan Yerlikaya, “Müfettişlerimiz; Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025 tarihinde (7. gün), İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak 2025 tarihinde (10. gün) tamamladı ve Bolu Valiliğine teslim etti.” ifadelerini kullandı.
Bakan Ali Yerlikaya’nın paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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